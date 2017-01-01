Черговий будівельний скандал у столиці: кияни перекрили дорогу зламаними гілляками

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Протест у Києві проти будівництва

Протест у Деснянському районі Києва

У столиці мешканці Деснянського району перекрили дві дороги зламаними гілляками. Кажуть - біля їх будинків невідомі позрубували дерева, скоріш за все – зачищають зелену зону під чергове будівництво.

Аби зупинити вирубку, місцеві викликали поліцію та перекрили гіллям дві вулиці. І їх почули. На місце прибули представники забудовника – обслуговуючого кооперативу «Братислава» і районної адміністрації.

«У представників кооперативу є договір з комунальним підприємством про проведення робіт і порушення благоустрою. Всі документи вчора перевіряла поліція», – заявила заступник голови Деснянської рай адміністрації Ірина Алєксєєнко.

Далі показують папери без підписів. Йдеться про те, що землю передали і планують зробити автостоянку.

У районній адміністрації кажуть, все з ініціативи Київської міської ради. Запевняють, думку мешканців питали, громадські слухання проводились. Проте місцеві такого не пам'ятають. Кажуть, опитування було, але інше.

Тим часом на галявину вже прибули комунальники. Забрати гілля їм не дозволили, проте з дороги їх таки прибрали.

Але чергувати будуть і надалі. Вже після вихідних – ініціативна група піде з'ясовувати все у міську адміністрацію. А завтра планують висадити тут нові дерева.

Джерело: 24 канал