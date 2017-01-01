Цілий тиждень на вулицях Києва будуть працювати ярмарки (АДРЕСИ)

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21-26 лютого в Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки

Для більш повного задоволення потреб містян у сільськогосподарській продукції 21-26 лютого в Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, 21 лютого (вівторок) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

22 лютого (середа) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському – перетин вулиць Великої Васильківської і Фізкультури;

Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана);

Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

23 лютого (четвер) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;

Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

24 лютого (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-16;

Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;

Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької і Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

25 лютого (субота) ярмарки відбудуться у:

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. Алма-Атинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

26 лютого (неділя) ярмарки відбудуться у: