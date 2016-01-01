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    Де безпритульні столиці зможуть зустріти Новий рік (АДРЕСИ)

    • Вчора, 08:55
    • Розсилка

    ДСНС опублікувала на своєму сайті перелік пунктів обігріву, розміщених по всьому Києву.

    На території столиці цієї зими передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву. У приміщеннях люди можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу (там є аптечки), а також випити гарячого чаю.

    Повний список:

    № з/п Адреса розташування Найменування об’єкту Примітка
    Голосіївський район
    1 1 вул. Антоновича, 115 ТОВ «Володимирський ринок»
    2 2 просп. Глушкова, 32-36 ТОВ «Істерн Трейд»
    3 3 вул. Заболотного, 48-А ПФ Ч.В.М.»Феофанівський» (Феофанівський ринок)
    4 4 вул. Лятошинського, 14 Ринок «Теремки ІІ»
    Дарницький район
    5 1 вул. Харківське шосе, 57 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району
    6 2 вул. Вербицького, 9-і Територіальний центр соціального обслуговування малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів та одиноких громадян Дарницького району пн.-чт з 9.00 до 18.00

    пт з 9.00 до 16.45
    7 3 вул. Вербицького, 18 Товариство Червоного Хреста Дарницького району м. Києва
    Деснянський район
    8 1 вул. Бальзака, 63-а Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва пн.-пт з 9.00 до 18.00
    9 2 вул. Мілютенка, 10-а пн.-пт з 9.00 до 18.00
    10 3 вул. Будищанська, 4 пн.-пт з 9.00 до 18.00
    11 4 вул. Сабурова, 8 Деснянський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пн.-пт з 9.00 до 21.00
    12 5 вул. Сабурова, 20 пн.-пт з 9.00 до 18.00
    13 6 вул. Закревського, 87-д Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації пн.-чт з 9.00 до 18.00;

    пт з 9.00 до 16.45
    14 7 просп. Маяковського, 15 пн.-чт з 9.00 до 18.00;

    пт з 9.00 до 16.45
    Дніпровський район
    15 1 пров. Лобачевського, 8-а Стаціонарний пункт в приміщенні Всеукраїнського благодійного фонду «Соціальне партнерство» з 08:00 до 20:00 пн-нд
    16 2 вул. Челябінська, 9-г, кабінет № 13 ЖЕД-405 з 09:00 до 17:00 пн-пт
    17 3 вул. Стальського, 14-а, 2-й поверх, хол ЖЕД-408 з 09:00 до 17:00 пн-пт
    18 4 вул. Пожарського, 8-а, кабінет №3 ЖЕД -402 з 09:00 до 17:00 пн-пт
    19 5 вул. Курнатовського, 7-а, корпус 1 Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської РДА з 09:00 до 18:00 пн-чт

    з 09:00 до 16:45 пт
    20 6 вул. Курнатовського, 7-а, корпус 3 Центральне відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району з 09:00 до 18:00 пн-чт

    з 09:00 до 16:45 пт

    *Є банк одягу
    21 7 Русанівський бульвар, 4 Русанівське відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району з 09:00 до 18:00 пн-чт

    з 09:00 до 16:45 пт
    22 8 вул. Березняківська, 6 Березняківське відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району з 09:00 до 18:00 пн-чт

    з 09:00 до 16:45 пт
    23 9 вул. Краківська, 13, хол Київська міська клінічна лікарня № 2 У цілодобовому режимі
    24 10 вул. Рогозівська, 6 Київська міська клінічна лікарня № 11 У цілодобовому режимі
    25 11 вул. Запорожця, 26 Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1 08:00-20:00
    *Мобільні пункти гарячого харчування (МЦП)
    1* вул. Райдужна, 4 Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 12:40-13:10
    2* просп. Ватутіна, 15 Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 10:40-11:05
    3* вул. Русанівська набережна, 2 Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 15:45-16:10
    4* вул. Шумського, 3-А Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 16:20-16:45
    5* ст. метро Чернігівська, поблизу ТЦ «NOVUS» Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 09:05-09:25
    Оболонський район
    26 1 вул. Йорданська, 7-а Приміщення відділу оперативного реагування
    27 2 вул. Попова, 1 ЖЕД №512
    28 3 вул. Джерельна, 3 ЖЕД №515
    Печерський район
    29 1 вул. Басейна, 5А ЖЕД «Хрещатик» Приміщення ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва» з 9.00 до 18.00
    30 2 бульв. Дружби Народів, 30/1 ЖЕД «Печерськжитло»
    31 3 бульв. Марії Приймаченко, 3 ЖЕД «Печерська брама»
    32 4 вул. Левандовського, 5-А ЖЕД «Липкижитлосервіс»
    Подільський район
    33 1 вул. Оболонська, 38 Дільниця №1 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
    34 2 вул. Хорива, 36 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
    35 3 вул. Свитлицького, 35б РАРС
    36 4 вул. Копилівська, 17/19 Дільниця №2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
    37 5 пров. Квітневий, 4 Дільниця №3 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
    38 6 просп. Г.Гонгадзе, 7а Дільниця №4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
    39 7 пр.-т. М.Гречка, 10в Дільниця №5 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
    Святошинський район
    40 1 вул. Жмеринська, 22-А; Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами) Для осіб без визначеного місця проживання та осіб похилого віку
    41 2 вул. Чорнобильська, 9. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)
    42 1 вул. Єреванська, 3-А ЖЕД-901
    43 2 вул. Волинська, 4-А ЖЕД-902
    44 3 вул. Солом’янська, 33 ЖЕД-903
    45 4 вул. Вацлава Гавела, 23-А ЖЕД-904
    46 5 вул М. Донця, 15-А ЖЕД-905
    47 6 вул. Виборзька, 42 ЖЕД-906
    48 7 вул. Волинська, 2 Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
    49 8 вул. Вацлава Гавела, 83-А Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
    Шевченківський район
    1* вул. Суздальська, 4/6
    50

    		1. вул. Котовського, 33 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва *Є банк одягу
    51 2 вул. В.Василевської, 11-А Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва *Є банк одягу
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