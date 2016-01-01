Де безпритульні столиці зможуть зустріти Новий рік (АДРЕСИ)

№ з/п Адреса розташування Найменування об’єкту Примітка

Голосіївський район

1 1 вул. Антоновича, 115 ТОВ «Володимирський ринок»

2 2 просп. Глушкова, 32-36 ТОВ «Істерн Трейд»

3 3 вул. Заболотного, 48-А ПФ Ч.В.М.»Феофанівський» (Феофанівський ринок)

4 4 вул. Лятошинського, 14 Ринок «Теремки ІІ»

Дарницький район

5 1 вул. Харківське шосе, 57 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району

6 2 вул. Вербицького, 9-і Територіальний центр соціального обслуговування малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів та одиноких громадян Дарницького району пн.-чт з 9.00 до 18.00 пт з 9.00 до 16.45

7 3 вул. Вербицького, 18 Товариство Червоного Хреста Дарницького району м. Києва

Деснянський район

8 1 вул. Бальзака, 63-а Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва пн.-пт з 9.00 до 18.00

9 2 вул. Мілютенка, 10-а пн.-пт з 9.00 до 18.00

10 3 вул. Будищанська, 4 пн.-пт з 9.00 до 18.00

11 4 вул. Сабурова, 8 Деснянський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пн.-пт з 9.00 до 21.00

12 5 вул. Сабурова, 20 пн.-пт з 9.00 до 18.00

13 6 вул. Закревського, 87-д Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації пн.-чт з 9.00 до 18.00; пт з 9.00 до 16.45

14 7 просп. Маяковського, 15 пн.-чт з 9.00 до 18.00; пт з 9.00 до 16.45

Дніпровський район

15 1 пров. Лобачевського, 8-а Стаціонарний пункт в приміщенні Всеукраїнського благодійного фонду «Соціальне партнерство» з 08:00 до 20:00 пн-нд

16 2 вул. Челябінська, 9-г, кабінет № 13 ЖЕД-405 з 09:00 до 17:00 пн-пт

17 3 вул. Стальського, 14-а, 2-й поверх, хол ЖЕД-408 з 09:00 до 17:00 пн-пт

18 4 вул. Пожарського, 8-а, кабінет №3 ЖЕД -402 з 09:00 до 17:00 пн-пт

19 5 вул. Курнатовського, 7-а, корпус 1 Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської РДА з 09:00 до 18:00 пн-чт з 09:00 до 16:45 пт

20 6 вул. Курнатовського, 7-а, корпус 3 Центральне відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району з 09:00 до 18:00 пн-чт з 09:00 до 16:45 пт *Є банк одягу

21 7 Русанівський бульвар, 4 Русанівське відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району з 09:00 до 18:00 пн-чт з 09:00 до 16:45 пт

22 8 вул. Березняківська, 6 Березняківське відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району з 09:00 до 18:00 пн-чт з 09:00 до 16:45 пт

23 9 вул. Краківська, 13, хол Київська міська клінічна лікарня № 2 У цілодобовому режимі

24 10 вул. Рогозівська, 6 Київська міська клінічна лікарня № 11 У цілодобовому режимі

25 11 вул. Запорожця, 26 Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1 08:00-20:00

*Мобільні пункти гарячого харчування (МЦП)

1* вул. Райдужна, 4 Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 12:40-13:10

2* просп. Ватутіна, 15 Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 10:40-11:05

3* вул. Русанівська набережна, 2 Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 15:45-16:10

4* вул. Шумського, 3-А Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 16:20-16:45

5* ст. метро Чернігівська, поблизу ТЦ «NOVUS» Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство» Роздача гарячих обідів 09:05-09:25

Оболонський район

26 1 вул. Йорданська, 7-а Приміщення відділу оперативного реагування

27 2 вул. Попова, 1 ЖЕД №512

28 3 вул. Джерельна, 3 ЖЕД №515

Печерський район

29 1 вул. Басейна, 5А ЖЕД «Хрещатик» Приміщення ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва» з 9.00 до 18.00

30 2 бульв. Дружби Народів, 30/1 ЖЕД «Печерськжитло»

31 3 бульв. Марії Приймаченко, 3 ЖЕД «Печерська брама»

32 4 вул. Левандовського, 5-А ЖЕД «Липкижитлосервіс»

Подільський район

33 1 вул. Оболонська, 38 Дільниця №1 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

34 2 вул. Хорива, 36 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

35 3 вул. Свитлицького, 35б РАРС

36 4 вул. Копилівська, 17/19 Дільниця №2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

37 5 пров. Квітневий, 4 Дільниця №3 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

38 6 просп. Г.Гонгадзе, 7а Дільниця №4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

39 7 пр.-т. М.Гречка, 10в Дільниця №5 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

Святошинський район

40 1 вул. Жмеринська, 22-А; Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами) Для осіб без визначеного місця проживання та осіб похилого віку

41 2 вул. Чорнобильська, 9. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)

42 1 вул. Єреванська, 3-А ЖЕД-901

43 2 вул. Волинська, 4-А ЖЕД-902

44 3 вул. Солом’янська, 33 ЖЕД-903

45 4 вул. Вацлава Гавела, 23-А ЖЕД-904

46 5 вул М. Донця, 15-А ЖЕД-905

47 6 вул. Виборзька, 42 ЖЕД-906

48 7 вул. Волинська, 2 Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

49 8 вул. Вацлава Гавела, 83-А Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

Шевченківський район

1* вул. Суздальська, 4/6

50 1. вул. Котовського, 33 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва *Є банк одягу