Де безпритульні столиці зможуть зустріти Новий рік (АДРЕСИ)
- Вчора, 08:55
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Розсилка
ДСНС опублікувала на своєму сайті перелік пунктів обігріву, розміщених по всьому Києву.
На території столиці цієї зими передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву. У приміщеннях люди можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу (там є аптечки), а також випити гарячого чаю.
Повний список:
|№ з/п
|Адреса розташування
|Найменування об’єкту
|Примітка
|Голосіївський район
|1
|1
|вул. Антоновича, 115
|ТОВ «Володимирський ринок»
|2
|2
|просп. Глушкова, 32-36
|ТОВ «Істерн Трейд»
|3
|3
|вул. Заболотного, 48-А
|ПФ Ч.В.М.»Феофанівський» (Феофанівський ринок)
|4
|4
|вул. Лятошинського, 14
|Ринок «Теремки ІІ»
|Дарницький район
|5
|1
|вул. Харківське шосе, 57
|Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району
|6
|2
|вул. Вербицького, 9-і
|Територіальний центр соціального обслуговування малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів та одиноких громадян Дарницького району
|пн.-чт з 9.00 до 18.00
пт з 9.00 до 16.45
|7
|3
|вул. Вербицького, 18
|Товариство Червоного Хреста Дарницького району м. Києва
|Деснянський район
|8
|1
|вул. Бальзака, 63-а
|Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|пн.-пт з 9.00 до 18.00
|9
|2
|вул. Мілютенка, 10-а
|пн.-пт з 9.00 до 18.00
|10
|3
|вул. Будищанська, 4
|пн.-пт з 9.00 до 18.00
|11
|4
|вул. Сабурова, 8
|Деснянський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
|пн.-пт з 9.00 до 21.00
|12
|5
|вул. Сабурова, 20
|пн.-пт з 9.00 до 18.00
|13
|6
|вул. Закревського, 87-д
|Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації
|пн.-чт з 9.00 до 18.00;
пт з 9.00 до 16.45
|14
|7
|просп. Маяковського, 15
|пн.-чт з 9.00 до 18.00;
пт з 9.00 до 16.45
|Дніпровський район
|15
|1
|пров. Лобачевського, 8-а
|Стаціонарний пункт в приміщенні Всеукраїнського благодійного фонду «Соціальне партнерство»
|з 08:00 до 20:00 пн-нд
|16
|2
|вул. Челябінська, 9-г, кабінет № 13
|ЖЕД-405
|з 09:00 до 17:00 пн-пт
|17
|3
|вул. Стальського, 14-а, 2-й поверх, хол
|ЖЕД-408
|з 09:00 до 17:00 пн-пт
|18
|4
|вул. Пожарського, 8-а, кабінет №3
|ЖЕД -402
|з 09:00 до 17:00 пн-пт
|19
|5
|вул. Курнатовського, 7-а, корпус 1
|Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської РДА
|з 09:00 до 18:00 пн-чт
з 09:00 до 16:45 пт
|20
|6
|вул. Курнатовського, 7-а, корпус 3
|Центральне відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району
|з 09:00 до 18:00 пн-чт
з 09:00 до 16:45 пт
*Є банк одягу
|21
|7
|Русанівський бульвар, 4
|Русанівське відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району
|з 09:00 до 18:00 пн-чт
з 09:00 до 16:45 пт
|22
|8
|вул. Березняківська, 6
|Березняківське відділення Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району
|з 09:00 до 18:00 пн-чт
з 09:00 до 16:45 пт
|23
|9
|вул. Краківська, 13, хол
|Київська міська клінічна лікарня № 2
|У цілодобовому режимі
|24
|10
|вул. Рогозівська, 6
|Київська міська клінічна лікарня № 11
|У цілодобовому режимі
|25
|11
|вул. Запорожця, 26
|Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1
|08:00-20:00
|*Мобільні пункти гарячого харчування (МЦП)
|1*
|вул. Райдужна, 4
|Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство»
|Роздача гарячих обідів 12:40-13:10
|2*
|просп. Ватутіна, 15
|Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство»
|Роздача гарячих обідів 10:40-11:05
|3*
|вул. Русанівська набережна, 2
|Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство»
|Роздача гарячих обідів 15:45-16:10
|4*
|вул. Шумського, 3-А
|Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство»
|Роздача гарячих обідів 16:20-16:45
|5*
|ст. метро Чернігівська, поблизу ТЦ «NOVUS»
|Соціальний патруль фонду «Соціальне партнерство»
|Роздача гарячих обідів 09:05-09:25
|Оболонський район
|26
|1
|вул. Йорданська, 7-а
|Приміщення відділу оперативного реагування
|27
|2
|вул. Попова, 1
|ЖЕД №512
|28
|3
|вул. Джерельна, 3
|ЖЕД №515
|Печерський район
|29
|1
|вул. Басейна, 5А
|ЖЕД «Хрещатик»
|Приміщення ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва» з 9.00 до 18.00
|30
|2
|бульв. Дружби Народів, 30/1
|ЖЕД «Печерськжитло»
|31
|3
|бульв. Марії Приймаченко, 3
|ЖЕД «Печерська брама»
|32
|4
|вул. Левандовського, 5-А
|ЖЕД «Липкижитлосервіс»
|Подільський район
|33
|1
|вул. Оболонська, 38
|Дільниця №1 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|34
|2
|вул. Хорива, 36
|КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|35
|3
|вул. Свитлицького, 35б
|РАРС
|36
|4
|вул. Копилівська, 17/19
|Дільниця №2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|37
|5
|пров. Квітневий, 4
|Дільниця №3 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|38
|6
|просп. Г.Гонгадзе, 7а
|Дільниця №4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|39
|7
|пр.-т. М.Гречка, 10в
|Дільниця №5 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|Святошинський район
|40
|1
|вул. Жмеринська, 22-А;
|Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами)
|Для осіб без визначеного місця проживання та осіб похилого віку
|41
|2
|вул. Чорнобильська, 9.
|Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)
|42
|1
|вул. Єреванська, 3-А
|ЖЕД-901
|43
|2
|вул. Волинська, 4-А
|ЖЕД-902
|44
|3
|вул. Солом’янська, 33
|ЖЕД-903
|45
|4
|вул. Вацлава Гавела, 23-А
|ЖЕД-904
|46
|5
|вул М. Донця, 15-А
|ЖЕД-905
|47
|6
|вул. Виборзька, 42
|ЖЕД-906
|48
|7
|вул. Волинська, 2
|Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|49
|8
|вул. Вацлава Гавела, 83-А
|Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|Шевченківський район
|1*
|вул. Суздальська, 4/6
|50
|1.
|вул. Котовського, 33
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|*Є банк одягу
|51
|2
|вул. В.Василевської, 11-А
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|*Є банк одягу