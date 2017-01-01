Де кияни можуть купити свіжі продукти (адреси)

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Цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
18-19 березня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
18 березня (субота) ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
- Дніпровському районі – б-р А. Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – просп. Оболонський, 21-43;
- Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
- Солом’янському районі – вул. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
19 березня (неділя) ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.