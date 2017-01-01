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    До уваги подорожуючих! Aеропорт «Київ» буде закрито

    • Сьогодні, 10:17
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    Транспортний вузол буде закрито з 14 до 24 травня 2017 року

    З другої половини 14 травня і до вечора 24 травня 2017 року аеропорт «Київ» (Жуляни) буде закрито на прийом/випуск повітряних суден у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

    Для координації дій стосовно підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також суворого виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

    На час закриття аеропорту усі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесуть відправлення і прийом своїх рейсів до аеропорту «Бориспіль».

    Згідно з вимогами авіаційних правил України буде видано відповідний НОТАМ про закриття аеропорту. 

    Київ аеропорт
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