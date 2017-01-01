До уваги водіїв! По проспекту Перемоги буде обмежено рух автотранспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рух транспорту на ділянці проспекту Перемоги буде обмежено до 2 смуг

Із 19 квітня на ділянці від вулиці Галаганівської до будинку №67 на проспекті Перемоги буде обмежено рух транспорту до 2 смуг у зв’язку з виконанням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекта Перемоги з вулицєю Данила Щербаківського.

При цьому рух транспорту шляхопроводом обмежено не буде.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та враховувати зазначену інформацію під час планування маршрутів руху.