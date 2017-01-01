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    До уваги водіїв! По проспекту Перемоги буде обмежено рух автотранспорту

    • Сьогодні, 08:56
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    Рух транспорту на ділянці проспекту Перемоги буде обмежено до 2 смуг

    Із 19 квітня на ділянці від вулиці Галаганівської до будинку №67 на проспекті Перемоги буде обмежено рух транспорту до 2 смуг у зв’язку з виконанням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекта Перемоги з вулицєю Данила Щербаківського.

    При цьому рух транспорту шляхопроводом обмежено не буде.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та враховувати зазначену інформацію під час планування маршрутів руху.

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