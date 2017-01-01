Громадський транспорт, який працює на Троєщині та Оболоні змінить графік роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 травня ярмарки змінять рух автобусів маршрутів №№ 98, 61 та тролейбусів маршруту № 34

У зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків вносяться зміни до роботи тролейбусів маршруту № 34 та автобусів маршрутів №№ 98,61. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Отже, на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано на трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м «Мінська» – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери.

На вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського рух автобусів маршруту № 98 буде організовано на трасі: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою.

На вул. Олександра Сабурова на ділянці від вул. Оноре Бальзака до просп. Володимира Маяковського рух автобусів маршруту № 61 буде організовано на трасі: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою.

З розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись на офіційному сайті КП «Київпастранс» http://kpt.kiev.ua в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».