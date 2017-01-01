Хрещатик закриють на три дні

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21-24 квітня рух усіх видів транспорту на вулиці Труханівській і частині вулиці Хрещатик буде заборонено

У зв’язку з проведенням у Києві Національних спортивних змагань «Ігри нескорених» буде заборонено рух усіх видів транспорту в місцях проведення заходів на вул. Труханівській із 00:00 до 17:00 22 квітня та на вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Майдану Незалежності) з 12:00 21 квітня до 06:00 24 квітня. Відповідне розпорядження КМДА № 466 підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Департаменту транспортної інфраструктури доручено в установленому порядку розробити тимчасову схему організації дорожнього руху на період проведення заходів, а також внести зміни у роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Окрім того, комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» доручено в разі необхідності призупинити паркування та стоянку на зазначених вулицях на час проведення заходів.

Зазначимо, що спортивну частину заходу заплановано провести з 00:00 до 17:00 22 квітня на вул. Труханівській, урочиста частина заходу – концерту Національних змагань «Ігри нескорених» відбудеться з 00:00 до 22:00 23 квітня на вул. Хрещатик.

«Ігри Нескорених» («Invictus Games») – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть команди від країн-членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу. Вперше зазначені змагання відбулися в 2014 році в Лондоні (Велика Британія).