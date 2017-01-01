Євробачення у Києві відбудеться за англійським сценарієм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ведучих Євробачення-2017 розпочинається найвідповідальніший період репетицій.

Про те, як відбувається підготовка і про свої задуми вони розповіли під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Ведучі Володимир Остапчук, Олександр Скічко і Тімур Мірошниченко розповіли, що готують велику кількість сюрпризів на усі етапи шоу. Вони детально переглядали відео з попередніх конкурсів, аналізуючи помилки і «фішки» ведучих. Тімур запевнив, що копіювати вони точно нікого не будуть, адже це неправильно з точки зору професійної етики.

«Один із основних закидів до нас був, чи зможемо ми перевершити виступ Монса і Петри у 2016 році. Ні, це не наша мета. Наша мета – показати український варіант, показати, що ми європейці, показати, що у нас є таланти, що Україна – велика, європейська і різнобічна. Celebrate diversity якраз і виливається майже в усіх наших номерах», – розповів Володимир.

За словами хлопців, дівчат серед ведучих немає «не тому, що так планувалося, а тому що так сталося». Їх відібрали за такими критеріями як рівень англійської, телевізійний довід, уміння працювати у прямому ефірі, стресостійкість і вміння працювати у команді. Завдяки спільним заняттям з англійської і репетиціям ведучі бачаться майже щодня.

«Зараз Євробачення – це те, з чим ти прокидаєшся і з чим ти лягаєш спати – ти або переглядаєш виступи учасників, або відпрацьовуєш англійську мову», – каже Олександр.

Більшість репетицій відбуваються у звичайному спортзалі. Усі рухи відпрацьовуються до найдрібніших деталей.

«До України вже прилетіли наші сценаристи із Лондона і завтра ми зустрічаємося з ними безпосередньо в арені, щоб продовжити репетиції», – додає Тімур.

Джерело: Вечірній Київ