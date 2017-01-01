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    Євробачення у Києві відбудеться за англійським сценарієм

    • Сьогодні, 09:43
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    У ведучих Євробачення-2017 розпочинається найвідповідальніший період репетицій.

    Про те, як відбувається підготовка і про свої задуми вони розповіли під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

    Ведучі Володимир Остапчук, Олександр Скічко і Тімур Мірошниченко розповіли, що готують велику кількість сюрпризів на усі етапи шоу. Вони детально переглядали відео з попередніх конкурсів, аналізуючи помилки і «фішки» ведучих. Тімур запевнив, що копіювати вони точно нікого не будуть, адже це неправильно з точки зору професійної етики.

    «Один із основних закидів до нас був, чи зможемо ми перевершити виступ Монса і Петри у 2016 році. Ні, це не наша мета. Наша мета – показати український варіант, показати, що ми європейці, показати, що у нас є таланти, що Україна – велика, європейська і різнобічна. Celebrate diversity якраз і виливається майже в усіх наших номерах», – розповів Володимир.

    За словами хлопців, дівчат серед ведучих немає «не тому, що так планувалося, а тому що так сталося». Їх відібрали за такими критеріями як рівень англійської, телевізійний довід, уміння працювати у прямому ефірі, стресостійкість і вміння працювати у команді. Завдяки спільним заняттям з англійської і репетиціям ведучі бачаться майже щодня.

    «Зараз Євробачення – це те, з чим ти прокидаєшся і з чим ти лягаєш спати – ти або переглядаєш виступи учасників, або відпрацьовуєш англійську мову», – каже Олександр.

    Більшість репетицій відбуваються у звичайному спортзалі. Усі рухи відпрацьовуються до найдрібніших деталей.

    «До України вже прилетіли наші сценаристи із Лондона і завтра ми зустрічаємося з ними безпосередньо в арені, щоб продовжити репетиції», – додає Тімур.

    Джерело: Вечірній Київ

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