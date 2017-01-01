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    Київрада передала вісім земельних ділянок родинам загиблих учасників АТО

    • Сьогодні, 09:42
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    На пленарному засіданні Київської міської ради депутати передали у власність громадянам-членам сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитерористичної операції земельні ділянки у приватну власність.

    У повідомленні йдеться про 8 земельних ділянок першої черги для родин загиблих киян-учасників АТО у селищі Биківня у Деснянському районі Києва. Ділянки призначені для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд.

    «Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом України права особи на оформлення права власності на землю. Ще у 2016 році ми виділили першою чергою 92 земельні ділянки для родин загиблих учасників АТО. 84 з них Київрада передала в приватну власність того ж року. Решту, через недоотримання необхідних документів, не було передано рідним героїв. Сьогодні Київрада підтримала передачу громадянам і ці 8 земельних ділянок», – зазначив депутат Київради Олександр Міщенко.

    Наразі у столиці зареєстровано 206 родин загиблих учасників АТО. Загалом за два роки виділено 142 земельні ділянки із 206 необхідних. Наразі міська влада працює над виділенням наступних 64-х ділянок для сімей героїв.

    Рішення підтримали 70 депутатів. 

    зона АТО Київ земля
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