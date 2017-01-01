Київрада затвердила нові правила розміщення зовнішньої реклами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото прес-служби КМДА Олексій Резніков

За прийняття цього рішення проголосувало 85 депутатів

Сьогодні на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року №20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».

«Нові правила розміщення зовнішньої реклами у столиці було підтримано комісіями та рекомендовано до прийняття Київрадою. Питання захаращеності міста рекламними конструкціями стоїть гостро роками. Нарешті його врегульовано і вже незабаром ситуацію, що склалася з цим візуальним шумом, який не тільки ріже око всім киянам, а й часто негативно впливає на безпеку автомобілістів і пішоходів, буде врегульовано. Складається враження, що скоро рекламу у місті буде розміщено на банях церков. Любов до свого міста і відповідальність – ось що сьогодні на порядку денному. Кожного з нас обирають люди, які бажають змін. І я думаю, жодного з вас не треба переконувати в необхідності цього рішення», – зауважив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Згідно з новими правилами розміщення зовнішньої реклами, забороняється розміщувати рекламні засоби: на пішохідних і велосипедних доріжках, алеях, розподільних смугах шириною менше 2 м, ближче ніж 10 м до перехрещень вулиць і пішохідних переходів і зупинок; ближче ніж 20 м до транспортних розв’язок; ближче ніж 50 м до залізничних переїздів.

Також у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від розміру конструкцій – між найменшими форматами – сітілайтами – 40 метрів і так далі до 150 метрів між великими форматами.

Більш виваженим буде підхід до визначення тієї чи іншої форматної зони з розміщення рекламних засобів: нульових зон, де реклама заборонена взагалі, стане набагато більше, до того ж до них віднесені будуть не тільки історичний центр міста, але й транспортні розв’язки, низка парків, бульварів тощо.

Нові правила включатимуть, серед іншого, уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів, схеми розміщення реклами на території міста, буде приділено особливу увагу безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно з новими правилами, елементами об’єктів благоустрою, що використовуються як рекламоносії, вважаються: урна (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м); лава (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м); громадська вбиральня (розмір рекламного поля не більше 4,32 кв. м); собача вбиральня (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м).

Головна вимога до таких елементів – РЗ не повинен перешкоджати вільному руху пішоходів. Ці елементи благоустрою можуть бути встановлені, в тому числі, операторами рекламного ринку

За прогнозами, реалізація цього рішення дозволить скоротити кількість наземних рекламних засобів на 74-75%. До 3000 дозволів втрачають дію до кінця 2017 року.

Окрім того, депутати затвердили новий порядок розміщення інформаційних вивісок, ініційовані депутатом від фракції «Самопоміч» Сергієм Башлаковим, підтримавши рішення «Про затвердження Порядку розміщення інформаційних вивісок у місті Києві». За прийняття цього рішення проголосували 80 депутатів.

За словами суб’єкта подання, нові правила сприятимуть поліпшенню зовнішнього вигляду столиці, насамперед, збереженню історичного центру міста. Рішення Київради передбачатиме також скасування дозвільного принципу: відтак кожен підприємець зможе встановити вивіску, просто поінформувавши про це дозвільний центр у районі, де встановлюється вивіска, або через електронну систему, єдина вимога – вивіска повинна відповідати новому порядку – тобто її площа не має перевищувати 3 кв. м. Інакше її демонтують.