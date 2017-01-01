Київські пластуни отаборилися у колишніх мисливських угіддях Януковича

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За три дні підлітки мають опанувати мандрівні премудрості

Понад 200 київських пластунів нині господарюють у колишніх мисливських угіддях у Сухолуччі. «Святом весни» у наметовому містечку відкривали свій таборовий рік. За три дні підлітки мають опанувати мандрівні премудрості, щоби влітку полегшити собі життя на кількатижневих вишколах у горах.

Сухолуччя – колишні мисливські угіддя президента-втікача Віктора Януковича. Ще три роки тому тут була закрита зона без доступу простих смертних. Нині ж тут пластуни вперше відкривають свій таборовий рік «Сятом весни».

«У нас на вертолітному майданчику проводять всі церемоніали, гуляємо по його дачі. І власне це kind of miracle», - сказав комендант «Свята весни» Андрій Чеберяк.

Понад дві сотні пластунів отаборилися просто неба. Дівчата нарівні з хлопцями мають облаштувати свій побут на три дні. Виспатись уночі не дають не лише комахи. Старші за віком скаути часто тримають у тонусі молодших.

«Ми стояли в другій вночі і до третьої тридцять. Стійка була. Ми охороняли свою зону і тим самим ми захищали, щоб на нас ніхто не нападав і не ламав палатки», - розповів пластун Богуслав Крупський.

Тут також відбуватимуться практичні заняття з новітньої історії. Артефакти неоголошеної війни Росії проти України привіз старший пластун, який їздить на передову як волонтер, і щоразу поповнює свою колекцію.

Джерело: 5 канал