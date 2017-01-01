  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Київські пластуни отаборилися у колишніх мисливських угіддях Януковича

    • Сьогодні, 07:21
    • Розсилка

    За три дні підлітки мають опанувати мандрівні премудрості

    Понад 200 київських пластунів нині господарюють у колишніх мисливських угіддях у Сухолуччі. «Святом весни» у наметовому містечку відкривали свій таборовий рік. За три дні підлітки мають опанувати мандрівні премудрості, щоби влітку полегшити собі життя на кількатижневих вишколах у горах.

    Сухолуччя – колишні мисливські угіддя президента-втікача Віктора Януковича. Ще три роки тому тут була закрита зона без доступу простих смертних. Нині ж тут пластуни вперше відкривають свій таборовий рік «Сятом весни».

    «У нас на вертолітному майданчику проводять всі церемоніали, гуляємо по його дачі. І власне це kind of miracle», - сказав комендант «Свята весни» Андрій Чеберяк.

    Понад дві сотні пластунів отаборилися просто неба. Дівчата нарівні з хлопцями мають облаштувати свій побут на три дні. Виспатись уночі не дають не лише комахи. Старші за віком скаути часто тримають у тонусі молодших.

    «Ми стояли в другій вночі і до третьої тридцять. Стійка була. Ми охороняли свою зону і тим самим ми захищали, щоб на нас ніхто не нападав і не ламав палатки», - розповів пластун Богуслав Крупський.

    Тут також відбуватимуться практичні заняття з новітньої історії. Артефакти неоголошеної війни Росії проти України привіз старший пластун, який їздить на передову як волонтер, і щоразу поповнює свою колекцію.

    Джерело: 5 канал

    волонтер Київщина пластуни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ