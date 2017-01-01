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    Киян попередили про сильні снігопади у понеділок

    • Сьогодні, 21:00
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    Увага! 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади

    За прогнозом Українського гідрометцентру 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву – 1,5-2 см, вдень – на 2-3 см. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5-7° морозу. Про це повідомляє прес-служба КМДА

    Також, столична влада закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:

    - за можливості, користуватися громадським транспортом;

    - при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

    - дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;

    - пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;

    - з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;

    - намагатися уникати ризикованих маневрів;

    - утримуватися від подорожей на далекі відстані.

    Крім того, в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

    Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими. 

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