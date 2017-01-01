Киян попередили про сильні снігопади у понеділок

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Увага! 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади

За прогнозом Українського гідрометцентру 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву – 1,5-2 см, вдень – на 2-3 см. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5-7° морозу. Про це повідомляє прес-служба КМДА

Також, столична влада закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:

- за можливості, користуватися громадським транспортом;

- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

- дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;

- пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;

- з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;

- намагатися уникати ризикованих маневрів;

- утримуватися від подорожей на далекі відстані.

Крім того, в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.