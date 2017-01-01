Киян попередили про значне похоладання

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7-8 лютого в столиці очікується значне похолодання

За прогнозом Українського гідрометцентру, 7-8 лютого в столиці очікується значне похолодання, мінімальна температура повітря знизиться до 10-12° морозу. Вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, 8 та 9 лютого очікується подальше зниження температури: вночі 8 лютого 13-15° морозу, 9 лютого близько 20°, вдень 9-14° морозу. 8 лютого вночі помірний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг; вітер східний, 7-12 м/с.

Міська влада закликає киян не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати перевагу громадському транспорту. Це дуже необхідно для якісного та своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду, та значно прискорить роботу комунальних служб і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах міста.

Також нагадуємо про прохання комунальних служб не паркувати приватні авто на узбіччях доріг та в місцях, де він заважатиме роботі снігоприбиральної техніки. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.