Киян просять скаржитися на комунальників, які будуть білити вапном дерева
- Сьогодні, 11:21
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Столичні комунальники більше не мають білити дерева й бордюри
З цього року, співробітники КО «Київзеленбуд» припиняють білити вапном дерева в місті.
Директор Департаменту благоустрою Андрій Фіщук закликає киян звертатись до комунальників, які порушуватимуть нове правило і просити припинити побілення. Про «особливо кричущі випадки» Фіщук радить сповіщати службу 1551.
Нагадаємо, що заборона білити вапном дерева і малі архітектурні форми діє в Україні ще з 2006 року.
Так, в ухвалених Міністерством будівництва, архітектури та житлового-комунального господарства «Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України» є пункт 9.1.17, в якому «забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми».
Тому всі комунальні служби міст України, які продовжують побілення, фактично порушують прямий наказ Міністерства.
Джерело: Хмарочос