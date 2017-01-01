Киян просять захистити 400-річний дуб Шевченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До 29 січня цього року кияни зможуть взяти участь у відборі найкращих проектів «Бюджету міста». Одна із таких ініціатив передбачає захист дуба Шевченка

В історичній місцевості Пріорка, у Березовому гаю біля хати Шевченка на горі стоїть величний 400-річний дуб. Минулоріч вік дався взнаки – і пам'ятка природи опинилася під загрозою знищення.

«Влітку через негоду у нього відвалилася гілка, зламалася частина крони. І радою Подільського району було вирішено, що його необхідно прибрати. Нас не влаштовує це вирішення проблеми, вважаємо, що віковий дуб, який багато чого пережив і є пам'яткою, потрібно зберегти для наших нащадків, – впевнена небайдужа мешканка Дар'я Куненко. - Ми звернулися до спеціалістів, експертів з Інституту ботаніки, до директора Ботанічного саду. Вони надали свою фахову думку, що цей дуб можна врятувати і вилікувати. Однак на це потрібні кошти».

У рамках проекту №306 передбачено вичистити дуб від відсирілої частини, оброблення його спеціальними засобами захисту та пломбування тих частин, крізь які потрапляє волога. А також очистити територію навколо дуба від бруківки, аби його коренева система могла «дихати», зробити нову огорожу.

«На прикладі одного вікового дуба ми можемо розробити концепцію збереження вікових дубів у Києві, яких нараховується близько 350», – зауважує Дар'я.

В Україні схожим чином вдалося врятувати дуб Максима Залізняка та вікові дерева дендропарку «Олександрія».

Джерело: Вечірній Київ