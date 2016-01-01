Киян спантеличили неоднозначні борди з Ляшком (ФОТО)
- Сьогодні, 06:53
-
Розсилка
На вулицях столиці з’явилися незвичайні борди.
На рекламному щиті зобразили нардепа від «Радикальної партії» Олега Ляшка, який сидить на фоні прикрашеної ялинки та мило усміхається, він ніби-то вітає українців з Новим роком, та бажає «Кожному українцю сосну на новорічні свята».
Користувачі мережі Facebook не залишились байдужими до креативу «рекламодавців» та залишили безліч коментарів.
Наприклад, один з них: «Маразм міцнішає. Це не тільки про Ляшко. Могли знайти краще застосування «накопиченням» з е-декларацій».
Джерело: Всвіті