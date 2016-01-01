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    Киян спантеличили неоднозначні борди з Ляшком (ФОТО)

    • Сьогодні, 06:53
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    На вулицях столиці з’явилися незвичайні борди.

    На рекламному щиті зобразили нардепа від «Радикальної партії» Олега Ляшка, який сидить на фоні прикрашеної ялинки та мило усміхається, він ніби-то вітає українців з Новим роком, та бажає «Кожному українцю сосну на новорічні свята».

    Користувачі мережі Facebook не залишились байдужими до креативу «рекламодавців» та залишили безліч коментарів.

    Наприклад, один з них: «Маразм міцнішає. Це не тільки про Ляшко. Могли знайти краще застосування «накопиченням» з е-декларацій».

    Джерело: Всвіті

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