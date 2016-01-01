Киян спантеличили неоднозначні борди з Ляшком (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вулицях столиці з’явилися незвичайні борди.

На рекламному щиті зобразили нардепа від «Радикальної партії» Олега Ляшка, який сидить на фоні прикрашеної ялинки та мило усміхається, він ніби-то вітає українців з Новим роком, та бажає «Кожному українцю сосну на новорічні свята».

Користувачі мережі Facebook не залишились байдужими до креативу «рекламодавців» та залишили безліч коментарів.

Наприклад, один з них: «Маразм міцнішає. Це не тільки про Ляшко. Могли знайти краще застосування «накопиченням» з е-декларацій».

Джерело: Всвіті