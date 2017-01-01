Киянам покажуть писанки та порцеляну в стилі «петриківки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14 квітня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбудеться відкриття виставки «Мистецька феєрія Олександра Опарія».

Митець зі Львова представить свої роботи, виконані на папері та порцеляні в традиціях петриківського розпису, авторські писанки та власну колекцію вишитих полтавських рушників, жіночих сорочок та інших предметів народного одягу різних регіонів України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Олександр Опарій народився на Сумщині, є учасником багатьох групових і персональних виставок в різних містах України. Роботи художника зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Харківському художньому музеї ім. С. Васильківського, Музеї авторського фарфору (м. Санкт-Петербург) та ін., а також у приватних колекціях в Європі, США, Канади.

Під час відкриття виставки відбудеться презентація монографічного дослідження Валерія Завершинського «Олександр Опарій. Петриківські мотиви в мистецтві декоративного розпису».

Виставка працюватиме до 19 травня.

Коли: 14 квітня о 17.00

Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)

Джерело: Вечірній Київ