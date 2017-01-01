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    Киянам покажуть писанки та порцеляну в стилі «петриківки»

    • Сьогодні, 12:33
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    14 квітня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбудеться відкриття виставки «Мистецька феєрія Олександра Опарія».

    Митець зі Львова представить свої роботи, виконані на папері та порцеляні в традиціях петриківського розпису, авторські писанки та власну колекцію вишитих полтавських рушників, жіночих сорочок та інших предметів народного одягу різних регіонів України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

    Олександр Опарій народився на Сумщині, є учасником багатьох групових і персональних виставок в різних містах України. Роботи художника зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Харківському художньому музеї ім. С. Васильківського, Музеї авторського фарфору (м. Санкт-Петербург) та ін., а також у приватних колекціях в Європі, США, Канади.

    Під час відкриття виставки відбудеться презентація монографічного дослідження Валерія Завершинського «Олександр Опарій. Петриківські мотиви в мистецтві декоративного розпису».

    Виставка працюватиме до 19 травня.

    Коли: 14 квітня о 17.00 
    Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)

    Джерело: Вечірній Київ

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