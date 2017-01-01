Кияни просять запровадити регулярні екскурсії тунелями метро

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Під час екскурсій можна буде також проводити навчання із цивільного захисту

Кияни просять запровадити для всіх охочих регулярні платні екскурсії тунелями столичного метро. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київради.

«У соціальних мережах відслідковується суспільний запит населення міста Києва на організацію платних екскурсій у тунелі КП «Київський метрополітен». Дописувачі у власних коментарях зазначають, що мають неабиякий інтерес до даних споруд, і водночас зауважують, що такі заходи дозволять отримувати підприємству додатковий прибуток. Отже, попит на подібні екскурсії є. Пропонуємо запровадити проведення таких екскурсій на платній основі за прийнятну ціну і обрати для цього оптимальні дні та години», – написав автор звернення Богдан Богдан.

При цьому він звернув увагу на те, що, згідно з чинним законодавством, підземні споруди можуть використовуватися як укриття під час надзвичайних подій та як бомбосховища. Тому він запропонував під час екскурсій також навчати населення дій у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного або воєнного характеру. Зокрема, розповідати про порядок та особливості укриття на станціях та в тунелях, правила поведінки під час перебування у сховищі тощо.

Джерело: 112 Україна