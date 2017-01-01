Кияни рятували книги із закинутої бібліотеки

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Кияни масово ринули рятувати книги із закинутої бібліотеки.

У Києві вирішили позбутись бібліотеки, що знаходиться у палаці культури «Більшовик» на Шулявці.

Як повідомляється, установу закрили ще кілька років тому, зараз від бібліотеки вирішили позбутись зовсім.

Довший час тисячі книг припадали пилом, звалені на купи на підлозі.

Киянка з ніком nastya__spring опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі пост із закликом рятувати книги.

Дівчина запропонувала усім бажаючим прийти та безкоштовно забрати собі книги, які сподобались, адже їх очікувало знищення.

У середу, 29 березня, біля приміщення закинутої бібліотеки організувався справжній натовп любителів книг.

Через великий наплив людей працівникам будинку культури довелось припинити дійство та виставити охорону.

Зазначається, що чимало киян все-таки змогли безкоштовно отримати цікаві їх книги.

Джерело: Znaj.ua