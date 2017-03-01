Кияни зможуть безкоштовно обстежитися на глаукому (перелік закладів)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Така можливість у мешканців столиці буде протягом тижня

До 18 березня 2017 року кияни зможуть зручно та безкоштовно обстежитися щодо захворюваності на глаукому. Таку оздоровчо-профілактичну акцію Департамент охорони здоров’я проводить з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з глаукомою. Про це повідомив директор Департаменту Дмитро Турчак.

«Сліпота внаслідок глаукоми невиліковна, проте своєчасне лікування та регулярний контроль допомагають зберегти зорові функції. Саме тому закликаю всіх киян, що небайдужі до свого здоров’я, прийти до найближчого із запропонованих нами медичного закладу та пройти спеціальні обстеження», – наголосив він.

Також у Департаменті охорони здоров’я повідомили, що, крім обстежень, у рамках акції всі охочі зможуть відвідати лекції та поспілкуватися з лікарями-офтальмологами.

План – графік проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока»

№ п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний/ виконавець 1 Лекція із теми: «Глаукома – класифікація патогенез лікування». Для хворих та пацієнтів Актова зала адміністративного корпусу (1 аудиторія) 13.03.2017 о 15:00 Шаргородська І. В. 2 Скринінгове обстеження пацієнтів на глаукому каб. 19 – пн-чт, 9:00-15:30 каб. 11 – вт-пт, 9:00-15:30 каб. 8 – пн.-вт, 9:00-15:30 каб. 14 – пн-пт, 9:00-15:30 Кожина Н. М. Орлова О. М. Мірошнікова М. П. Корнілова Н. В. 3 Лекція із теми: «Глаукома низького тиску особливості діагностики та лікування». Для лікарів. Актова зала адміністративного корпусу (1 аудиторія) 15.03.2017 о 13:00 Тутченко Л. П.

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

№ п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний /виконавець 1 Лекція доц. каф. Офтальмології НМУ ім. О.О.Богомольця Куриліної О. І. Тема: «Глаукома: Міфи та Реальність» Актова зала, 6-А корпус, 6 поверх 13.03.2017 12:00 Розумій Н.М. / Куриліна О.І. 2 Скринінговий огляд співробітників НМУ і.м. О.О. Богомольця та студентів 13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 НМУ ім. О.О. Богомольця Навчальні корпуси та клінічні бази кафедр. Вітовська О.П./ Гребінь Н.К.

Київський міський офтальмологічний центр КМКЛ №1

№ п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний/ виконавець 1 Лекція із теми: «Рання діагностика та сучасні методи лікування глаукоми» Актова зала адміністративного корпусу 13.03.2017 о 14:00 Кухар Н.В. 2 Скринінгове обстеження пацієнтів на глаукому 203 каб. діагностичного центру КМКЛ №1 14.03.2017 15.03.2017 16.03.2017 з 11:00 до 15:00 Жеребко І.Б. 3 Лекція із теми: «Сучасна тактика медикаментозного та хірургічного лікування глаукоми» Актова зала адміністративного корпусу 17.03.2017 о 14:00 Кухар Н.В.

Київський міський офтальмологічний центр КМКЛ №3

№ п/п Назва заходу Місце, дата, час проведення Відповідальний виконавець 1 Скринінгове вимірювання ВОТ усім охочим мешканцям Дніпровського району, пацієнтам суміжних відділень лікарні, співробітникам лікарні Офтальмологічне відділення КМКЛ №№ 3, 13, 15, 16, 17 березня з 12:00 до 13:00 Попущенко О.А. 2 Просвітницька лекція для пацієнтів відділення, бажаючих пацієнтів суміжних відділень із теми: «Глаукома, діагностика, лікування. Спосіб життя пацієнтів з глаукомою» Офтальмологічне відділення КМКЛ №3, 16.03.2017 з 11:00 до 12:00 Пелешок О.С. 3 Просвітницька лекція для пацієнтів офтальмологічного відділення: «Необхідність дотримання режиму закапування очних крапель, техніка закапування очних крапель» Офтальмологічне відділення КМКЛ №3 17.03.2017 з 11:00 до 11:30 Пелешок О.С.

Відділенням КМКЛ №8

№п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний /виконавець 1 Лекція «Актуальні питання діагностики та лікування глаукоми» КМКЛ №8 Офтальмологічне відділення, 14.03.17 о 13:00 лікар Іванов Л.В. 2 Вимірювання внутрішнього очного тиску всім охочим. Кабінет функціональної діагностики (501) офтальмологічного відділення. З 13.03.2017 до 17.03.2017 з 13:00 до 15:00 Лікарі та медсестри офтальмологічного відділення

Відділенням КМКЛ №9

№ п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний/ виконавець 1 Проведення оглядів диспансерних хворих на прийомі Вимiрювання ВОТ 16.03.2017 з 9:00 до 14:00 КМКЛ №9 Дзюба Н.О.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Шевченківського району міста Києва

«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

№ п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний /виконавець 1 Скринінгові обстеження на глаукому бажаючим співробітникам та пацієнтам лікувальних закладів Шевченківського району. КНП «КДЦ» Саксаганського, 100 14.03.2017 з 08:00 до 12:00 17.03.2017 з 09:00 до 13:00 філія №1 КНП «КДЦ» вул. Б. Хмельницького, 37 15, 16.03.2017 з 09:00 до 13:00 філії №3 КНП «КДЦ» вул. Ризька, 1 14.03.2017, 16.03.2017 з 10:00 до 13:00 Лікарі-офтальмологи: Загородня Світлана Іванівна Куліш Ольга Олексіївна Лікарі-офтальмологи: Тишко Олександра Віталіївна Ямчицька Юлія Олексіївна Лікарі-офтальмологи: Крива Світлана Ігорівна Овсяннікова Тетяна Віталіївна 2 Розповсюдження інформаційного матеріалу «Що таке глаукома. Що повинен знати пацієнт про глаукому». Вестибюль філій КНП «КДЦ» Шевченківського району (реєстраційна стійка). 13-18.03.2017. Працівники реєстратури 3 Проведення лекції на тему «Глаукома та супутня судинна патологія» для сімейних лікарів філій КНП «ЦПМСД» Шевченківського району. філії №3 КНП «КДЦ» вул. Ризька, 1 16.03.2017 – 14:00. філія №1 КНП «КДЦ» вул. Б. Хмельницького, 37 15.03.2017 о 13:00. Лікар-офтальмолог: Овсяннікова Тетяна Віталіївна Тишко Олександра Віталіївна

Оболонський район

№ п/п Назва заходу Мiсце, дата та час проведення Вiдповiдальний/ виконавець 1 Вимiрювання ВОТ КДЦ (вул. Тимошенка,14, каб. №205); щодня із 13.03.2017 до 17.03.17р. з 09:00 до 12:00, фiлiя №1 (вул. Йорданська, 26, каб. 304); Пн, Ср, Пт з 09:00 до 12:00, фiлiя №2 (вул. Кондратюка, 6, каб.122) пн, вт, чт. пт 09:00 до 11:00 Чакалова Л.О./ офтальмологи, медсестри Скляренко Л.В./ офтальмологи, медсестри Iщенко В.А./ офтальмологи, медсестри 2 Проведення пневмотонометрiй КДЦ (вул. Тимошенка,14, каб. № 205) Чакалова Л.О./ офтальмологи, медсестри 3 Проведення лекцій та бесід з хворими на глаукому 13.03.2017 до 17.03.2017 КДЦ та фiлiї офтальмологи, медсестри 4 Доповідь по глаукомі для лікарів КДЦ на щотижневій лікарняній конференції 15.03.2017 о 13:00, фiлiя №1 (вул. Йорданська, 26, актова зала); Скляренко Л.В./ Кошолап Н.В. 5 Проведення оглядів диспансерних хворих на прийомі 13.03.2017 до 17.03.2017 КДЦ та фiлiї офтальмологи, медсестри

Святошинський район

№ п/п Назва заходу Мiсце, дата та час проведення Вiдповiдальний/ виконавець 1 Вимiрювання ВОТ КНП «КДЦ» (вул. Симеренка,10, каб. №517) щодня із 13.03.2017 до 17.03.2017 з 09:00 до 12:00; фiлiя №1(вул. Чорнобилська, 5/7) ПН, СР, ПТ з 09:00 до 12:00; Фiлiя №3 (вул. Петра Курінного, 2); ПН, ВТ, ЧТ, ПТ із 09:00 до 11:00; фiлiя №4 (вул. Булаховського, 26); ПН, ВТ, ЧТ, ПТ 09:00 до 11:00; фiлiя №5 ( вул. Відпочинку, 11); ПН, ВТ, ЧТ, ПТ із 09:00 до 11:00. офтальмологи, медсестри офтальмологи, медсестри офтальмологи, медсестри офтальмологи, медсестри офтальмологи, медсестри 2 Проведення пневмотонометрiй КНП «КДЦ» (вул. Симеренка,10, каб. №517); щодня із 15.03.2017 до 16.03.2017 з 09:00 до 12:00 фiлiя №3 (вул. Петра Курінного, 2) ПН, ВТ, ЧТ, ПТ із 09:00 до 11:00 офтальмологи, медсестри офтальмологи, медсестри 3 Проведення лекцій та бесiд з хворими на глаукому 13.03.2017 до 17.03.2017 КДЦ та фiлiї офтальмологи, медсестри 4 Доповідь з питань глаукоми для лiкарiв КДЦ на щотижневiй лiкарнянiй конференцiї 15.03.2017 о 13:00 КНП «КДЦ» (вул. Симеренка,10, актова зала) Бугріменко О.П. 5 Проведення оглядів диспансерних хворих на прийомі З 13.03.2017 до 17.03.2017 КДЦ та фiлiї офтальмологи, медсестри

Голосіївський район

№п/п Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний/ виконавець 1 Діагностика глаукоми: 1). Гострота зору; 2). Периметрія; 3). Тонометрія за Малаковим; 4). Огляд очного дна 13.03.2017, з 9:00 до 13:00 філія №4 вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, каб. 53 Завідувач КНП «КДЦ» Голосіївського району філії №4 Вільгаш А.М. Позаштатний районний офтальмолог Солоха Є.Ю. Лікар-офтальмолог – Чумак Оксана Мирославівна 2 Діагностика глаукоми: 1). Гострота зору; 2). Периметрія; 3). Тонометрія за Малаковим; 4). Огляд очного дна. 14.03.2017, з 14:00 до 18:00 вул. Червоноармійська 104, каб. 322-А. Завідувач КНП «КДЦ» Голосіївського району філії №2 Приходько В.А., Позаштатний районний офтальмолог Солоха Є.Ю. Лікар-офтальмолог Соколова Алла Юхимівна 3 Діагностика глаукоми: 1). Гострота зору; 2). Периметрія; 3). Тонометрія за Малаковим; 4). Огляд очного дна. 15.03.2017 з 08:00 до 13:00 вул. Червоноармійська 104, каб. 322-А. Завідувач КНП «КДЦ» Голосіївського району філії №2 Приходько В.А., Позаштатний районний офтальмолог Солоха Є.Ю. Лікар-офтальмолог – Солоха Єлизавета Юріївна 4 Діагностика глаукоми: 1). Гострота зору; 2). Периметрія; 3). Тонометрія за Малаковим; 4). Огляд очного дна. 16.03.2017 з 08:00 до 13:00 просп. Голосіївський 59-А каб. 406 Заступник директора КНП «КДЦ» Ломакін В.І. Позаштатний районний офтальмолог Солоха Є.Ю. Лікар-офтальмолог Бородачик Галина Олександрівна 5 Діагностика глаукоми: 1). Гострота зору; 2). Периметрія; 3). Тонометрія за Малаковим; 4). Огляд очного дна. 17.03.2017 з 08:00 до 13:00 вул. Якубовського 6, каб.403 Завідувач філії №3 КНП «КДЦ» Голосіївського району Побоченко І.А. Позаштатний районний офтальмолог Солоха Є.Ю. лікар-офтальмолог Беспалько Лариса Аркадіївна

Дарницький район

№ п/п Назва заходів Місце, дата та час проведення Відповідальні виконавці 1 Заходи до Міжнародного дня боротьби з глаукомою в Дарницькому районі м. Києва З 13.03.2017 до 18.03.2017 з 10:00 до 17:00 КНП «КДЦ №1 Дарницького району м.Києва», КНП «КДЦ №2 Дарницького району м.Києва» Плотнікова Л.Г. – головний позаштатний спеціаліст Дарницького району 2 Проведення консультативного прийому населення за зверненням З 13.03.2017 до 18.03.2017 з 09:00 до 17:00 (каб.340, 339) КНП «КДЦ №1 Дарницького району м.Києва» Лікарі-офтальмологи: Плотнікова Л.Г. Кандаурова О.П. Добжанський О.М. Сахно І.М. 3 Проведення консультативного прийому населення за зверненням та проведення тонометрії 13.03.2017, 14.03.2017, 17.03.2017 з 15:00 до 17:00 (каб.504) КНП «КДЦ №2 Дарницького району м. Києва» Лікарі-офтальмолог Теслюк В.М. 4 Проведення тонометрії КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» З 13.03.2017 до 18.03.2017 з 10.00 до 13.00 (каб.340, 339), КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» Лікарі- офтальмологи: Плотнікова Л.Г. Кандаурова О.П. Добжанський О.М. Сахно І.М. 5 Підбір та видача окулярів хворим з глаукомою, що надані Міжнародним благодійним фондом «Сприяння розвитку медицини» КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» З 17.03.2017 до 18.03.2017 з 09:00 до 13:00 під час проведення заходів (каб.340, 339) КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» Плотнікова Л.Г. – лікар-офтальмолог 6 Лекція «Глаукома сьогодні» КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» 13.03.2017 з 14:00 у холі хірургічного відділення (каб.340, 339) КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» Кандаурова О.П. - лікар-офтальмолог вищої категорії 7 Лекція «Сучасний погляд на діагностику та лікування глаукоми» КНП «КДЦ №1 Дарницького району м.Києва» 14.03.2017 з 14.00 у холі хірургічного відділення (каб.340, 339) КНП «КДЦ №1 Дарницького району м.Києва» Плотнікова Л.Г. – лікар-офтальмолог вищої категорії, головний позаштатний спеціаліст Дарницького району 8 Лекція «Діагностика, профілактика та лікування глаукоми» 15.03.2017 з 12:00 (каб.504) КНП «КДЦ №2 Дарницького району м. Києва» Лікарі-офтальмолог Теслюк В.М.

Печерський район

№ Назва заходу Місце дата та час проведення Відповідальний/виконавець 1 Розповсюдження буклетів для пацієнтів з базовою інформацією про глаукому серед відвідувачів КНП «КДЦ» Печерського району З 8:00 до 19:00 щоденно Підвисоцького, 4-А З 12.03.2017 до 18.03.2017 Тесленко О.С./реєстратура 2 Виступ для лікарів КДЦ за темою «проблема» 14.03.2017 з 11:00 до 11:30 Підвисоцького, 13 Тесленко О.С./Тесленко О.С. 3 Скринінгове вимірювання ВОТ для відвідувачів КНП «КДЦ» Печерського району без направлення лікаря сімейної амбулаторії за бажанням пацієнта З 8:00 до 19:00 щоденно Підвисоцького, 4-А З 12.03.2017 до 18.03.2017 Тесленко О.С./ст м/с Дудар С.А.

Подільський район

№ п/п Назва заходу Мiсце, дата та час проведення Вiдповiдальний/ виконавець 1 Вимiрювання ВОТ КМП КДЦ Подільського району Філія №1 (вул. Волоська,47); щодня з 13.03.2017 до 17.03.2017 з 9:00 до 14:00 Онікієнко Э.О./ офтальмологи, медсестри Iщенко В.А./ офтальмологи, медсестри 2 Проведення оглядів диспансерних хворих на прийомі КМП КДЦ фiлiя №1( вул. Кириловська,107); щодня з 13.03.2017 до 17.03.2017 з 9:00 до 14:00 КМП КДЦ фiлiя №2 (вул. Свободи, 20) щодня з 13.03.2017 до 17.03.2017 з 09:00 до 14:00 КМП КДЦ Подільського району (вул. Мостицька, 9) щодня з 13.03.2017 до 17.03.2017 з 09:00 до 17:00 Охомус О. К./ офтальмологи, медсестри Аліфанова Н.М. медсестри Герасименко Н. І. Бічунов С.Д. медсестри

Солом’янський район

№ п/п Назва заходу Назва медичного закладу Дата, час проведення Відповідальний 1 Лекція «Глаукома» 16.03.2017 о 13:00 Філія №3 КНП «КДЦ» доповідач лікар - офтальмолог Арестович І.А. 2 Вимірювання ВОТ пневмотонометрія та тонометром Маклакова КНП «КДЦ» Кабінет офтальмолога 17.03.2017 з 09:00 до 12:00 Прокопенко Ю.В. 3 Вимірювання ВОТ пневмотонометрія та тонометром Маклакова Філія №1 КНП «КДЦ» Кабінет офтальмолога 17.03.2017 з 09:00 до 12:00 Первак М.І. 4 Вимірювання ВОТ пневмотонометрія та тонометром Маклакова Філія №2 КНП «КДЦ» Кабінет офтальмолога 17.03.2017 з 09:00 до 12:00 Шляхтун О.І. 5 Вимірювання ВОТ пневмотонометрія та тонометром Маклакова Філія №3 КНП «КДЦ» Кабінет офтальмолога 17.03.2017 з 09:00до 12:00 Арестович І.А. 6 Вимірювання ВОТ пневмотонометрія та тонометром Маклакова Філія №4 КНП «КДЦ» Кабінет офтальмолога 17.03.2017 з 09:00 до 12:00 Гируштина Н.В.

Дніпровський район

№ пп. Назва заходу Місце, дата та час проведення Відповідальний/ виконавець 1 Проведення школи глаукомного пацієнта 13.03.2017, 12:00 актовий зал, 6 поверх, вул. Шептицького, 5 Лікар офтальмолог Кулешов К.Ю. 2 Проведення школи глаукомного пацієнта 14.03.2017 13:00 Актова зала1 поверх, вул. П. Запорожця, 26 Лікар офтальмолог Жолнерук Н.Є 3 Проведення школи глаукомного пацієнта 15.03.2017, 13:00 Актова зала2 поверх, вул. Ентузіастів, 49 Лікар офтальмолог Рикичинська С.В. 4 Вимірювання внутріочного тиску пацієнтам з глаукомою та з групи ризику та їх родичам щоденно Протягом тижня з 13.03.2017 до 18.03.2017 з 08:00 до 11:00 лікарями офтальмологами КНП «Консультативно – діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» та філій. КДЦ, вул. Шептицького, 5 Лікар Кулешов К.Ю., філія № 1 вул. П.Запорожця, 26 лікар Жолнерук Н.Є. філія № 2 пр. П.Тичини, 22 лікарі Колбовська Н.М., Таранчук В.С. філія № 3 вул. Червоноткацька, 31, лікар Єфремова О.В. філія № 4, вул. Ентузіастів, 49, лікар Рикичинська С.В. 5 Всім охочим, що звернулись на прийом до лікарів офтальмологів проведення вимірювання внутрішнього очного тиску Протягом тижня з 13.03.2017 до 18.03.2017 з 08:00 до 11:00 лікарями офтальмологами КНП «Консультативно – діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» та філій. КДЦ, вул. Шептицького, 5 Лікар Кулешов К.Ю., філія № 1 вул. П.Запорожця, 26 лікар Жолнерук Н.Є. філія № 2 пр. П.Тичини, 22 лікарі Колбовська Н.М., Таранчук В.С. філія № 3 вул. Червоноткацька, 31 лікар Єфремова О.В. філія № 4, вул. Ентузіастів, 49, лікар Рикичинська С.В. 6 Лекція для лікарів сімейної практики «Глаукома, етіологія патогенез діагностика та лікування» 16.03.2017 о 13:00 Актова зала1 поверх, вул. П. Запорожця, 26 Лікар офтальмолог Жолнерук Н.Є. 7 Практичні заняття для медичних сестер з вимірювання внутріочного тиску Протягом тижня з 13.03.2017 до 18.03.2017 лікарями офтальмологами КНП «Консультативно – діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» та філій. КДЦ, вул. Шептицького, 5 Лікар Кулешов К.Ю., філія № 1 вул. П. Запорожця, 26 лікар Жолнерук Н.Є. філія № 2 пр. П. Тичини, 22 лікарі Колбовська Н.М., Таранчук В.С., філія № 3 вул. Червоноткацька, 31 лікар Єфремова О.В., філія № 4, вул. Ентузіастів, 49, лікар Рикичинська С.В. 8 З метою ранньої профілактики глаукоми провести вимірювання внутріочного тиску всім співробітникам ЗОЗ Дніровського району старше 40 років. Протягом тижня з 13.03.2017 до 18.03.2017 лікарі офтальмологи КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» та філій. КДЦ, вул. Шептицького, 5 Лікар Кулешов К.Ю., філія № 1 вул. П. Запорожця, 26 лікар Жолнерук Н.Є. філія № 2 пр. П.Тичини, 22 лікарі Колбовська Н.М., Таранчук В.С., філія № 3 вул. Червоноткацька, 31 лікар Єфремова О.В., філія № 4, вул. Ентузіастів, 49, лікар Рикичинська С.В. 9 Санітарно-просвітницька робота в засобах масової інформації, сайті УОЗ Дніпровського району Публікація інформаційних листів для населення (підготовлено 2 листи). Завідувач центром здоров’я Карпенко Т.І.

Деснянський район