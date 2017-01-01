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    Кияни зможуть дивитися оперету за пільговими цінами

    • Сьогодні, 11:01
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    «Картка киянина» розширює діапазон

    Національна оперета приєдналася до програми «Картка киянина», що дозволить пільговикам отримати знижку 15% на відвідування вистав. Про це повідомляє прес-служба КМДА із посиланням на першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса.

    Повідомляється, що знижки за «Карткою киянина» будуть доступні за наявності вільних місць на театральному заході, які відбуватимуться у великому залі. Театр може надати 20 місць зі знижкою 15% від вартості квитка.

    «Інформацію про вистави, на які діятимуть дисконти, щомісяця публікуватимуть на офіційному сайті Національної оперети в розділі «Новини», – йдеться в повідомленні.

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