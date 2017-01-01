Кличко: Цієї суботи ми відкриємо у Києві пам'ятник Олені Телізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко також запросив депутатів Київради і всіх охочих киян на церемонію відкриття пам'ятника, яка розпочнеться о 13:00 25 лютого.

Цієї суботи на території заповідника Бабин Яр буде відкритий пам'ятник громадсько-політичному діячу, учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

«Київ, Україна на гідному рівні провели заходи із вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру до 75-ої річниці трагедії. І ми обіцяли також вирішити питання щодо вшанування пам’яті громадсько-політичного діяча, учасниці українського визвольного руху, поетеси Олени Теліги. І в її особі - усіх українських патріотів, які боролися за незалежну Україну, - зазначив Віталій Кличко. - Хочу повідомити, що цієї суботи відбудеться відкриття пам'ятника Олені Телізі, який встановлений - коштом міської громади - на території заповідника Бабин Яр», - зауважив мер Києва.

Мер зазначив, що вартість пам’ятника - близько 8 млн грн.