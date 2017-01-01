Кличко: ОБСЄ розгляне збільшення кількості спостерігачів у місії на Донбасі

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Мер Києва взяв участь у відкритті Мюнхенської конференції з питань безпеки

ОБСЄ розгляне збільшення кількості спостерігачів у місії на Сході України. Про це заявив Віталій Кличко після зустрічі з міністром закордонних справ та інтеграції Австрії, главою ОБСЄ Себастіаном Курцом, яка відбулася на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Хочу в першу чергу подякувати за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Підтримка західних партнерів дуже важлива для нас на тому складному шляху, який сьогодні долає Україна. Як до глави ОБСЄ хотів би звернутися до вас щодо активізацію зусиль і ролі організації у врегулюванні ситуації на Донбасі. А також щодо збільшення кількості спостерігачів у місії на Сході України», - сказав Кличко у розмові з Курцом.

Глава ОБСЄ відзначив, що організація розуміє ситуацію і розгляне питання про збільшення спостерігачів в місії на Донбасі.

«Щоб отримувати повну і об’єктивну інформацію безпосередньо з зони конфлікту, в ОБСЄ пообіцяли розглянути питання і збільшити кількість спостерігачів, які будуть інформувати світову спільноту і давати об’єктивну інформацію про події які відбуваються на Сході України», - сказав в коментарі журналістам Кличко.

Він також відзначив, що тема України і шляхи врегулювання ситуації на Донбасі обговорюються на більшості заходів і дискусій на Мюнхенській конференції з питань безпеки. «Тема Донбасу, тема санкцій проти Росії, тема реформ в нашій країні - Україна є однією з ключових тем на конференції в Мюнхені. І можу відзначити, вся інформація, яка поширюється РФ, не сприймається нашими західними партнерами, бо вони розуміють, що це – пропаганда, яка не відповідає дійсності», - відзначив Віталій Кличко.

Мер Києва взяв участь у відкритті Мюнхенської конференції з питань безпеки, в кількох дискусійних панелях, також відбулися зустрічі Кличка з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, депутатом Європарламенту Елмаром Броком. У суботу Кличко візьме участь в першому на Мюнхенській конференції українському ланчі, який відбудеться на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії.