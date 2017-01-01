Кличко прийшов до Гройсмана за гарячою водою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: ukrmedia Кличко та Гройсман вирішують проблеми киян

«Я звернувся до уряду з тим, аби негайно врегулювати ситуацію, - доручити «Нафтогазу» відновити енергопостачання ТЕЦ-6»

Поки держава не проведе взаєморозрахунки з тепло- та газопостачальними підприємствами, має бути запроваджений мораторій на відключення від газопостачання об’єктів, що забезпечують жителів Києва необхідними комунальними послугами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

«Усі ви знаєте про складну ситуацію, яка склалася з гарячим водопостачанням у місті. І причина - вже не тільки гідравлічні випробування. В столиці зупинили газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує теплоенергією Деснянський район Києва. Я звернувся до уряду з тим, аби вирішити цю проблему - запровадити мораторій на припинення енергопостачання стратегічних об’єктів, що забезпечують населення життєво важливими послугами», - підкреслив Віталій Кличко.

Мер відзначив, що відключення теплоелектроцентралі здійснене дочірнім підприємством НАК «Нафтогаз» «Укртрансгаз» у зв’язку із заборгованістю «Київенерго» за транспортування природного газу. Сума боргу перевищує 370 млн грн., з яких 108 млн грн. – непрофінансовані з державного бюджету субсидії та пільги.

«Сьогодні десятки тисяч сімей киян стали заручниками фінансових взаємовідносин двох монополістів – «Нафтогазу» та «Київенерго», в тому числі спричинених боргом держбюджету за надані пільги й субсидії, а також різницю в тарифах. Тисячі будинків залишилися без гарячої води, при тому, що більшість киян продовжує вчасно сплачувати за комунальні послуги і заслуговує на їх належне постачання, - наголосив Віталій Кличко. - Моя позиція як мера столиці – захист інтересів та прав киян. Тому я звернувся до уряду з тим, аби негайно врегулювати ситуацію, - доручити «Нафтогазу» відновити енергопостачання ТЕЦ. Поки держава не проведе взаєморозрахунки з тепло- та газопостачальними підприємствами, має бути встановлений мораторій на відключення від газопостачання об’єктів, що забезпечують жителів Києва необхідними комунальними послугами».

Також мер згадав про резонансні наслідки гідравлічних випробувань на Голосіївському проспекті. Кличко відзначив, що випробування проводило «Київенерго» і відповідальність за те, що сталося - на цій компанії. «Ми зобов'язали «Київенерго», щоб на ділянках, де відбуваються гідравлічні випробування тепломереж, жорстко дотримуватися заходів безпеки - попереджати людей, виставляти захисні обмеження - щоб ні в якому разі ні кияни, ні їх майно не постраждало. Також «Київенерго» повинне компенсувати всі збитки тим людям, автівки чи інше майно яких постраждало під час цього прориву», - наголосив Київський міський голова.

Він зауважив, що питань і проблем з теплопостачанням в столиці накопичилося багато. Їх треба вирішувати.

«Тому ми все таки повинні розглянути таке важливе для Києва питання як проект рішення Київради щодо припинення угоди з «Київенерго». Рішення, яким ми визначаємо алгоритм наших дій, щоб припинити дію угоди. Це, наголошую, - перший крок до реального завершення угоди з «Київенерго» і до можливості міста керувати своїми енергетичними активами та потужностями. І цей крок ми повинні зробити», - підкреслив Віталій Кличко.