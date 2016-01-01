Кличко про долю Палацу спорту: Столиці потрібна сучасна спортивна арена
- Вчора, 10:52
-
Розсилка
Столиці потрібна сучасна спортивна арена закритого типу, тому ми працюємо над тим, аби Міністерство спорту передало Палац спорту Києву і місто змогло вилідити кошти на його реконструкцію
«Потрібно визнати, що у Києва є проблеми зі спортивними аренами. Палац спорту, який належить не місту, а Міністерству спорту, перебуває в жахливому стані. І коли постало питання щодо обрання арени для проведення «Євробачення-2017», виявилося, що в нашому місті немає великих сучасних майданчиків для проведення спортивних, музичних чи інших масових заходів», – наголосив міський голова.
Кличко зазначив, що столична влада розглядає питання добудови Льодового стадіону, а також зведення мультифункціональної арени.
«Ми також працюємо над тим, аби Палац спорту було передано місту, і тоді ми зможемо знайти кошти на його реконструкцію. У Києва повинна бути можливість приймати міжнародні змагання у закритих приміщеннях, тому нам потрібен сучасний комплекс світового рівня», – наголосив Віталій Кличко.