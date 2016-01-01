Кличко про долю Палацу спорту: Столиці потрібна сучасна спортивна арена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столиці потрібна сучасна спортивна арена закритого типу, тому ми працюємо над тим, аби Міністерство спорту передало Палац спорту Києву і місто змогло вилідити кошти на його реконструкцію

Про це в ефірі телеканала News One заявив київський міський голова Віталій Кличко.