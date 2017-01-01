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    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину

    • Сьогодні, 14:58
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    Віталій Кличко
    Віталій Кличко

    Говорячи про перспективи будівництва метро на Троєщину, мер Києва відзначив, що це можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту

    Вже наприкінці року столична влада планує розпочати будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену - «Проспект Правди» і «Мостицька». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо перспективи будівництва метро на Виноградар, яка відбувалася у тунелі біля станції метро «Сирецька».

    Кличко зауважив, що наразі здійснюється розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, і вже у грудні планується розпочати будівництво метро на Виноградар.

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    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину
    Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину

    Відповідаючи на запитання щодо вартості, мер відзначив, що будівництво двох станцій метрополітену орієнтовно коштуватиме 5 млрд грн.  

    Мер Києва також зазначив, що у січні під час Давоського форуму зустрічався з керуючим директором Європейського банку реконструкції і розвитку з питань інфраструктури Томасом Майєром. І той наголосив, що ЄБРР зацікавлений, зокрема, і в проектах з будівництва метро.

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    «ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро», - сказав Віталій Кличко. 

    Говорячи про перспективи будівництва метро на Троєщину, мер Києва відзначив, що це можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту. І над цим проектом столична влада зараз активно працює, залучає інвестиції, щоби запустити міст.

    Джерело: kiev.klichko.org

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