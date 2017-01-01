Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар та Троєщину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

Говорячи про перспективи будівництва метро на Троєщину, мер Києва відзначив, що це можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту

Вже наприкінці року столична влада планує розпочати будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену - «Проспект Правди» і «Мостицька». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо перспективи будівництва метро на Виноградар, яка відбувалася у тунелі біля станції метро «Сирецька».

Кличко зауважив, що наразі здійснюється розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, і вже у грудні планується розпочати будівництво метро на Виноградар.

Відповідаючи на запитання щодо вартості, мер відзначив, що будівництво двох станцій метрополітену орієнтовно коштуватиме 5 млрд грн.

Мер Києва також зазначив, що у січні під час Давоського форуму зустрічався з керуючим директором Європейського банку реконструкції і розвитку з питань інфраструктури Томасом Майєром. І той наголосив, що ЄБРР зацікавлений, зокрема, і в проектах з будівництва метро.

«ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро», - сказав Віталій Кличко.

Говорячи про перспективи будівництва метро на Троєщину, мер Києва відзначив, що це можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту. І над цим проектом столична влада зараз активно працює, залучає інвестиції, щоби запустити міст.

Джерело: kiev.klichko.org