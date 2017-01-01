Кличко розповів, як буде працювати система відеоспостереження у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

«Ми плануємо об’єднати всі камери відеоспостереження у Києві в одну систему, яка дозволить зробити наше місто безпечним»

Столична влада дбає про безпеку киян і активно встановлює камери у всьому місті, зокрема, у громадських місцях, навчальних закладах, лікарнях. А в подальшому планується створити єдину систему, долучивши усі камери відеоспостереження, які працюють у державних і приватних установах міста. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Ми бачимо, що відбувається у Франції, Німеччині, Ізраїлі та багатьох інших країнах. Тож безпека сьогодні – одне з найважливіших питань. І одним з ключових напрямків є відеоспостереження. Тому ми встановлюємо зараз у Києві інтелектуальні камери, які можуть розпізнавати обличчя людей і номери автівок. Ми створили дата-центр, куди стікається вся інформація зі встановлених відеокамер для подальшої обробки даних», – зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що столична влада встановила камери біля МВЦ, де відбувається Євробачення, а також майже у всіх дошкільних закладах, а зараз обладнують відеокамерами столичні школи. Цього року, за словами мера, планується встановити ще 4 тис. камер. Таку ж кількість вже встановили.

«Загалом же сьогодні у місті близько 100 тис. відеокамер. І ми робимо все для того, щоб їх інтегрувати в один дата-центр збору інформації, яка буде використовуватися, в разі потреби, правоохоронними органами», – зауважив Віталій Кличко.