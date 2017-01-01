Кличко розповів, як влада впоралася з наслідками снігопаду

«Ми загалом упоралися з наслідками снігопаду. Сьогодні головний акцент – на прибиранні зупинок, тротуарів та дворів»

Столичні комунальники відпрацювали при розчищенні міста від снігу на четвірку. Найближчими днями головним завданням має стати упорядкування зупинок, тротуарів та дворових просторів. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив за результатами координаційної наради з керівництвом КМДА, главами районів, комунальних служб, представниками поліції та ДСНС щодо прибирання снігу в столиці.

Мер подякував за роботу комунальникам та представникам Міноборони і Національної поліції за допомогу в мінімізації наслідків стихії.

«Є багато критики, але можу сказати, що транспортного колапсу не було. Хоча через інтенсивні опади рух на дорогах було значно ускладнено. Очищення від снігу триває на ключових транспортних артеріях міста. Найбільше заважають прибиранню автівки, припарковані на узбіччях, які не дають можливості спецтехніці якісно прибирати сніг з проїжджої частини», – зазначив Кличко.

Також проблеми виникали із заторами на ділянках, які перебувають на балансі «Київоблавтодору». Так, наприклад, відрізок Великої кільцевої в районі Одеської площі залишився не розчищеним, що і спричинило величезний затор.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, заборона на в’їзд у Київ великогабаритного транспорту була правильним рішенням. Так, учора після обіду комунальникам вдалося швидше очистити місто та підготувати вулиці до активного руху у вечірні години.

За словами першого заступника директора КК «Київавтодор» Юрія Баранова, минулої доби у місті працювало 250 одиниць техніки та було залучено автомобілі субпідрядників. За добу зі столиці вивезли понад 3700 тонн снігу.

Мер зазначив, що столична влада збирається реалізувати проект з будівництва снігоплавильних станцій, що дозволить економити кошти на вивезенні снігу.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що у Києві працює 76 інспекторів, які перевіряють стан очищення тротуарів біля закладів. Тільки за минулу добу вони виписали понад 1300 приписів та склали близько 100 адмінпротоколів. Підприємцям, щодо яких за неналежне прибирання складено протокол, загрожує максимальний штраф у 1750 грн.

«Темпів прибирання ми не зменшуємо. Проте акцент зараз потрібно зробити на впорядкуванні зупинок, переходів, тротуарів та дворів. Там ще багато роботи. Загалом ми відпрацювали на тверду четвірку за п'ятибальною шкалою. Можу сказати, що будемо робити все, аби закупити сучасну техніку, щоб її було достатньо для більш оперативного реагування на виклики зимової негоди», – наголосив Віталій Кличко.