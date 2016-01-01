Кличко відкрив дитсадок у Шевченківському районі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко відкрив відновлений і капітально відремонтований дитсадок №423 у Шевченківському районі столиці, який понад 20 років не працював за своїм основним призначенням

Віталій Кличко зазначив, що цього року в столиці збудували та відновили загалом 7 дитсадків. А наступного року планується відкрити не менше 10 дошкільних закладів.

«Зараз ми перебуваємо у відновленому дитсадку на вул. Дегтярівській, приміщення якого не використовувалось за призначенням з 1994 року, тож воно потребувало капітального ремонту, – зазначив Віталій Кличко. – Існуючу двоповерхову будівлю ми реконструювали і надбудували третій поверх, збільшивши потужність закладу – відтепер садок зможе прийняти понад 170 маленьких киян. Напередодні новорічних і різдвяних свят новий дитсадок – гарний подарунок не тільки для дітей, а й для всіх киян. Упевнений, що спільними зусиллями ми продовжимо змінювати наше місто», – розповів мер столиці, додавши, що з бюджету міста на реконструкцію закладу було виділено майже 50 мільйонів гривень.

Віталій Кличко наголосив, що протягом двох років місту вдалося також повернути в комунальну власність 7 дитсадків на понад 1200 місць.

«Окрім того, тільки до початку навчального року районами столиці додатково створено у дитячих садках майже 1300 місць для дошкільнят. Сьогодні це найвищий показник серед регіонів країни», – наголосив міський голова.

Мер Києва додав, що сьогодні в електронній черзі до дитсадків у столиці перебуває понад 11 тисяч дітей.

«І ми робимо все для того, щоб її зменшити і щоб за три-чотири роки її взагалі не було. Ми хочемо втілити наші плани і наступного року відкрити не менше 10 дитячих садків», – зазначив Віталій Кличко.

Відновлений дитячий садочок у Шевченківському районі збудований за сучасними нормами і обладнаний, зокрема, зручними пандусами та великим ліфтом, що дозволяє навчатися тут дітям з обмеженими можливостями. Також тут встановлено систему охорони із 17 камерами спостереження, розміщеними на території садочка.