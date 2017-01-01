Кличко відзвітував перед киянами про виконану роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від мене очікують не наскільки гарно я говоритиму, а що я робитиму

І мені є чим звітувати перед киянами. Адже місто змінюється. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканала NewsOne.

«Коли я розпочав свою роботу на посаді мера, мені хотілося всім подобатись. Але сьогодні мені набагато важливіше, що люди говоритимуть про те, що я зробив. Від мене очікують не як гарно я говоритиму, а що я робитиму. І мені є чим звітувати перед киянами. Місто змінюється. Може, не так швидко, як усім нам хочеться. Але ми заклали фундамент для перетворень і крок за кроком змінюємо наше місто», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що кожен киянин може побачити зміни у транспортній інфраструктурі.

Адже цього року столична влада відремонтувала безпрецедентну кількість доріг.

«У 2016 році ми відремонтувати 200 кілометрів київських доріг. Це понад 80 нових вулиць, де гарантія на асфальт як мінімум 5 років. Для порівняння: у 2014 році ця цифра становила 37 км, а у 2015-му – 128 км. А в наступному році ми плануємо відремонтувати 300 км столичних доріг», – пообіцяв київський міський голова.

Говорячи про важливі інфраструктурні об'єкти, Кличко зазначив, що столична влада взялася за добудову Подільсько-Воскресенського мосту, будівництво якого розпочалося майже 40 років тому.

«Мости у Києві перевантажені і я взяв на себе зобов’язання добудувати Подільсько-Воскресенський міст. Я провів переговори з німецькими інвесторами, які вже виділили 200 тисяч євро на проведення технічної і фінансової експертизи об’єкту. Вже у березні наступного року, коли будуть готові результати експертизи, до Києва приїде міністр транспортної і цифрової інфраструктури федерального міністерства Німеччини Райнер Бомба, і я дуже сподіваюсь, що німецькі інвестори допоможуть нам добудувати міст, – зазначив Віталій Кличко. – За три роки вже виповниться 40 років від початку будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Так от, я поставив перед собою завдання ввести цей міст в експлуатацію, принаймні його першу чергу, коли на мосту буде відкрито автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Дніпра. Наступним кроком вже буде метро на Троєщину», – наголосив київський міський голова.

Розповідаючи про ситуацію в столичній медицині, мер зауважив, що київська адміністрація робить усе, щоб надавати в комунальних лікарнях сучасні послуги і впроваджує проекти із застосуванням новітніх технологій.

«Так, нова електронна система, яка стартує у пілотному режимі в Подільському районі столиці, дасть можливість пацієнту отримати швидкий пошук і вибір лікаря, записатися на прийом онлайн, не виходячи з дому і маючи під рукою пристрій з інтернетом», – розповів Віталій Кличко.

У такий спосіб, зауважив київський міський голова, автоматично вирішується проблема з довгими чергами, а пацієнти матимуть доступ до призначень лікаря і миттєві результати аналізів. У свою чергу лікарі матимуть чітко визначену кількість пацієнтів, яких необхідно прийняти за зміну, розумітимуть, із якими конкретними проблемами прийде пацієнт, Адже кожен лікар зможе подивитися онлайн медкарту та всю іншу необхідну медичну інформацію про людину, яка записалася на прийом.

«Впевнений, згодом цей проект ми поширимо на всі медичні заклади міста», – резюмував мер Києва.