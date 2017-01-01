Кличко вручив 15-ти воїнам-інтернаціоналістам сертифікати на квартири

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Мер Києва Віталій Кличко вручив 15-ти воїнам-інтернаціоналістам сертифікати на отримання квартир під час зустрічі з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

«Ми зібралися тут, щоб подякувати живим і вшанувати пам’ять тих, хто поліг на афганській землі, в інших країнах земної кулі, виконуючи військовий інтернаціональний обов’язок», – зазначив Віталій Кличко.

Де б не служили українські військові, підкреслив мер Києва, вони завжди чесно та сумлінно виконують військовий обов'язок.

«І мені дуже приємно, що повернувшись додому, наші вояки беруть активну участь у громадському життя міста», – зазначив міський голова.

Так, зауважив мер, особливим авторитетом на Майдані під час Революції Гідності користувалася «афганська сотня», що захищала мітингувальників.

«А сьогодні, коли наша країна протистоїть військовій агресії, «афганці» захищають цілісність і незалежність України на Сході нашої держави. Щоб вшанувати сьогоднішніх героїв, які захищають Україну, ми започаткували нову відзнаку – медаль «Честь. Слава. Держава» для киян-учасників АТО. Нею вже нагороджено 148 осіб», – сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що київська влада робить усе можливе, щоб бійці, які повернулися до столиці, змогли інтегруватися в цивільне життя.

«Ми виділили земельні ділянки для ветеранів АТО, зробили для них безкоштовним проїзд у міському комунальному транспорті та надали пільги на житлово-комунальні послуги. І сьогодні мені особливо приємно вручити від міської влади 15-ти воїнам-інтернаціоналістам, які перебувають на квартирному обліку, сертифікати на отримання квартир», – зазначив мер Києва.

Загалом, зауважив Віталій Кличко, для поліпшення житлових умов воїнів-інтернаціоналістів, які стоять у черзі на житло, в цьому році планується виділити 40 квартир.

«Я дякую усім присутнім воїнам-інтернаціоналістам за активну життєву і громадянську позицію, за служіння Вітчизні. Бажаю вам миру, здоров’я та добробуту. А ми як міська влада будемо робити все, щоби ваше життя в місті було комфортним і ви на собі відчували позитивні зміни в Києві», – підкреслив столичний голова, звертаючись до «афганців».