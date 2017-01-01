Кличко вручив відзнаку «Почесний громадянин Києва» родині автора офіційного гімну столиці Ігоря Шамо

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Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради вручив родині українського композитора, автора музики офіційного гімну столиці «Києве мій» Ігоря Шамо відзнаку про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва».

«Рішенням Київради від 8 жовтня 2015 року за визначні особисті заслуги у культурному та соціальному розвитку столиці України - міста Києва, активну громадську діяльність було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва» Ігорю Наумовичу Шамо - українському композитору, автору музики офіційного гімну міста Києва, лауреату Національної премії імені Т. Шевченка. На жаль, Ігоря Наумовича вже 34 роки немає з нами. І нагороду ми сьогодні вручаємо доньці композитора - Тамарі Шамо», - зазначив Віталій Кличко.

Ігор Наумович Шамо

«Сьогодні щасливий день для мене і моєї родини - нарешті ми отримали це почесне звання. Батька, як вже сказав Віталій Кличко, 34 роки немає з нами, але його пісня лунає. Пісня живе своїм життям, цього року їй виповнюється 55 років. Пісню створили за ніч і першою слухачкою була наша мама», - розповіла Тамара Шамо.

Донька композитора подарувала меру Києва видання офіційного гімну Києва трьома мовами з факсимільними нотами і книгу про Ігоря Шамо.