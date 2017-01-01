Кличко закликає киян та мешканців Київщини до об'єднання у ремонті доріг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Питання розвитку Київської агломерації назріло давно»

Громадам Києва і Київської області потрібно налагодити співробітництво для вирішення спільних проблем. Зокрема, основних: проблему доріг та інженерних комунікацій, питання координації громадського транспорту міста та приміських населених пунктів і відсутність узгодженого планування розвитку територій. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час круглого столу щодо розвитку Київської агломерації.

Мер зазначив, що за даними операторів мобільного зв’язку, щоденно до Києва приїздить на роботу 558 тис. людей, це – 32% населення Київської області! І це – додаткове навантаження на інженерну, транспортну та соціальну інфраструктуру. А витрати на її утримання несе столичний бюджет.

«Місто Київ і навколишні громади мають багато спільних проблем і перша – це дороги, точніше – проблема з дорогами. Від неї страждають усі – і кияни, і жителі навколишніх селищ та міст», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що існує велика проблема з Головним каналізаційним колектором Києва, який із 2007 року знаходиться в аварійному стані.

«Ми докладаємо величезних зусиль, а міський бюджет несе непомірні витрати, аби закінчити будівництво дублюючої гілки. Ви спитаєте – а яке відношення мають навколишні міста та містечка до столичних проблем? Відповідаю – безпосереднє: «Київводоканал» приймає стічні води не лише Києва, а й приміських підприємств та міст-супутників – Вишневого, Ірпеня, Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Вишгорода та селищ Коцюбинське, Петропавлівська Борщагівка, Щасливе, Гнідин, Чабани, Козин та Новосілки. Переконаний, нам варто об’єднати зусилля, аби вирішити цю проблему, щоб в один «прекрасний» день «Київводоканал» не відключив і Київ, і Київщину від води та каналізації», – підкреслив мер Києва.

Він наголосив на необхідності об’єднати зусилля там, де є спільні проблеми – як для киян, так і для жителів навколишніх громад.

«Перша – проблема доріг та інженерних комунікацій. Без цього неможливо створити комфортне середовище для проживання. Друга – проблема координації громадського транспорту міста та приміських населених пунктів. Така координація може суттєво знизити навантаження на дороги в години пік і врегулювати болюче питання вартості проїзду у маршрутках», – зазначив Віталій Кличко.

Третя проблема, за словами мера, – відсутність узгодженого планування розвитку територій.

«Києву, й не лише Києву – мешканцям Київської області потрібні нові під’їзди до столиці. Однак побудувати їх місто не може, бо це – територія області. З іншого боку, навколо Києва йде масова житлова забудова, а об’єкти соціальної інфраструктури – відсутні. Тож я вважаю, що сьогодні має початися серйозна розмова про налагодження співробітництва громад міста та області та вирішення основних проблем», – наголосив Київський міський голова.

У круглому столі взяли участь депутати Київської міської та Київської обласної ради, міські, селищні та сільські голови прилеглих до Києва районів Київщини.

Захід ініційовано ГО «Інститут громадянського суспільства» у рамках проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» спільно з Київською міською радою та КМДА.