Кличко закликає підтримати програму для покращення екологічної ситуації на лівому березі

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Дарницька ТЕЦ

Київ просить Нацкомісію підтримати інвестпрограму «Євро-Реконструкції» для вирішення екологічних проблем на лівому березі

Реконструкція газоочисного обладнання котлоагрегатів на Дарницькій ТЕЦ дозволить покращити екологічну ситуацію на лівому березі Києва. Тому мер Києва Віталій Кличко звернувся до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням підтримати на черговому засіданні, 25 травня, інвестиційну програму ТОВ «Євро-Реконструкції» для такої реконструкції. Про це заявив Кличко.

«Ми розуміємо, наскільки гострим є питання екології для киян, які проживають поряд з Дарницькою ТЕЦ. Мешканці прилеглих будинків особливо стурбовані роботою золошлаковідвалу, що в народі носить назву озеро «гарячка», та негативними наслідками його роботи для навколишнього середовища. Міська влада підтримує ініціативу змінити систему видалення твердих відходів спалювання вугілля на більш сучасну аби покращити екологічну ситуацію в Дарницькому районі столиці. І, підкреслю: дуже важливо, що виконання зазначених робіт не призведе до збільшення тарифу ані на теплову, ані на електричну енергію для споживачів», - зазначив міський голова.

Кличко відзначив, що міська адміністрація спільно з представниками громадськості контролюватимуть хід виконання робіт на Дарницькій ТЕЦ та дотримання технічних вимог.

«Я також наголошую, що «Євро-Реконструкція» має вжити всіх заходів заради безпечного функціонування «гарячки», поки об’єкт не буде рекультивований. Це особливо важливо в спекотний період, щоб пил та інші забруднюючі речовини не потрапляли на територію житлових масивів», - підкреслив мер Києва.

Довідково: Дарницька ТЕЦ працює з 1954 року і опалює майже десяту частину всієї житлової площі Києва. Основним проектним паливом є антрацитовий штиб. Також можливе використання природного газу і мазуту. Завдяки можливості спалювати вугілля, 300 тисяч жителів Дніпровського і Дарницького районів міста Києва сплачують за тепло і гарячу воду суттєво менше ніж більшість інших киян. Наявність в межах міста власного потужного виробника електроенергії є гарантією стабільності всієї системи електропостачання Києва.

Відповідно до плану дій, після поетапного встановлення сучасних електрофільтрів на кожному котлоагрегаті теплоелектроцентралі, шлаки в сухому вигляді залишатимуться на території станції для подальшого використання в будівельній галузі. Надалі припиниться використання дніпровської води для транспортування відходів в «гарячку», а саму територію золошлаковідвалу можна буде рекультивувати, звільнивши її від вугільної золи, що накопичувалася там понад півстоліття.

Повна поетапна модернізація системи газоочистки відбудеться протягом найближчих 5 років. Це пов’язане із технологічною можливістю повністю відключати на час ремонту лише один котел на рік.