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Опалювальний сезон 2016/17 - болюче питання для кожного українця

Опалення в Києві відключать тільки тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура не буде нижче 8 градусів, заявляють в столичній міськраді.

Індивідуально теплопостачання вже почали відключати в окремих будинках ОСББ, на підприємствах чи установах - в основному заради економії грошей.

На початку місяця міська влада сподівалася, що істотне потепління дозволить завершити опалювальний сезон раніше. Перші теплі дні березня довго не протрималися.

До слова, українцям порадили перевірити сусідів, щоб не платити зайве за тепло.

Джерело: ICTV