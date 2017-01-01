Комунальники показали, як вміло закладають тріщини в асфальті (фото)

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Триває ремонт на відновлення дорожнього покриття столичних доріг

Сьогодні, 13 березня, шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» проводять роботи з ремонту дорожнього покриття на вулицях Білицькій, Нижній Вал, Нова дорога, Богатирській, Академіка Туполєва, Симиренка, Г. Тороповського, Путивльській, Червоноткацькій, Азербайджанській, проспектах В. Лобановського, Л. Курбаса, Академіка Палладіна, Лісовому, провулку Бобринецькому, Харківському шосе, Русанівському бульварі та інших.

Як повідомляє КК «Київавтодор», також триває відновлення тротуарного покриття з ФЕМ на вул. Антоновича. Крім того, в усіх районах міста, з метою попередження передчасних руйнувань дорожнього покриття та продовження терміну його експлуатації, триває заливання тріщин покриття за допомогою спеціальних машин «Crafco» серії «Super Shot».