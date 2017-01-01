Комунальники потроху звільняють Київ від «Євробачення»
- Сьогодні, 15:32
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Відновлено рух на вулиці Митрополита Андрея Шептицького
Рух на вулиці Митрополита Андрея Шептицького в столиці повністю відновлено. Про це повідомляє Центр організації та безпеки дорожнього руху м. Києва.
Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».
Так, після завершення фінальної частини пісенного конкурсу «Євробачення-2017» співробітники Центру вдосконалення організації та безпеки дорожнього руху КП «Київдорсервіс» демонтували огорожу на зазначеній вулиці та відновили рух у повному обсязі.
Зауважимо, що рух на вулиці Митрополита Андрія Шептицького в напрямку Русанівки було обмежено до однієї смуги в рамках організації заходів «Євробачення-2017». Окрім того, було обмежено рух на заїзді та з’їзді з Броварського проспекту на цю ділянку.
Нагадаємо, що в рамках підготовки до проведення заходів «Євробачення-2017» співробітники КП «Київдорсервіс» встановили три нових світлофорних об’єкти, які працюють у штатному режимі.