Комунальники потроху звільняють Київ від «Євробачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відновлено рух на вулиці Митрополита Андрея Шептицького

Рух на вулиці Митрополита Андрея Шептицького в столиці повністю відновлено. Про це повідомляє Центр організації та безпеки дорожнього руху м. Києва.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Так, після завершення фінальної частини пісенного конкурсу «Євробачення-2017» співробітники Центру вдосконалення організації та безпеки дорожнього руху КП «Київдорсервіс» демонтували огорожу на зазначеній вулиці та відновили рух у повному обсязі.

Зауважимо, що рух на вулиці Митрополита Андрія Шептицького в напрямку Русанівки було обмежено до однієї смуги в рамках організації заходів «Євробачення-2017». Окрім того, було обмежено рух на заїзді та з’їзді з Броварського проспекту на цю ділянку.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до проведення заходів «Євробачення-2017» співробітники КП «Київдорсервіс» встановили три нових світлофорних об’єкти, які працюють у штатному режимі.