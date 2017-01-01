  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Комунальники потроху звільняють Київ від «Євробачення»

    • Сьогодні, 15:32
    • Розсилка

    Відновлено рух на вулиці Митрополита Андрея Шептицького

    Рух на вулиці Митрополита Андрея Шептицького в столиці повністю відновлено. Про це повідомляє Центр організації та безпеки дорожнього руху м. Києва.

    Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

    Так, після завершення фінальної частини пісенного конкурсу «Євробачення-2017» співробітники Центру вдосконалення організації та безпеки дорожнього руху КП «Київдорсервіс» демонтували огорожу на зазначеній вулиці та відновили рух у повному обсязі.

    Зауважимо, що рух на вулиці Митрополита Андрія Шептицького в напрямку Русанівки було обмежено до однієї смуги в рамках організації заходів «Євробачення-2017». Окрім того, було обмежено рух на заїзді та з’їзді з Броварського проспекту на цю ділянку.

    Нагадаємо, що в рамках підготовки до проведення заходів «Євробачення-2017» співробітники КП «Київдорсервіс» встановили три нових світлофорних об’єкти, які працюють у штатному режимі.

    Євробачення Київ благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ