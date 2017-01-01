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    Квитки для закоханих. «Київпастранс» підготував пасажирам сюрприз

    • Сьогодні, 14:24
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    Проїзний квиток
    Проїзний квиток

    Оновлений дизайн проїзних квитків

    У КП «Київпастранс» є гарна традиція – щомісяця змінювати зовнішній вигляд місячного проїзного квитка. 

    Проїзний квиток на лютий присвячений найромантичнішому святу року – Дню Святого Валентина. Новий проїзний оздоблений милими сердечками, які символізують цю романтичну подію.

    Сподіваємося, що оновлений проїзний квиток передасть романтичний настрій нашим пасажирам.

    Також у перевізника повідомляють, що 14 лютого на закоханих чекатиме маленький сюрприз.

    громадський транспорт
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