Жителі Києва, які на свята не виїхали з міста, мають унікальну можливість придбати свіжі продукти (адреси)
- Сьогодні, 16:48
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Фото: Станіслав Груздєв
Ярмарок у Києві
6-7 травня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції в столиці буде проведено традиційні сільськогосподарські ярмарки. Передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».
Так, ярмарки відбудуться:
6 травня (субота) у:
- Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
- Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. В. Маяковського);
- Дніпровському районі на б-р Бучми, 2-10;
- Оболонському районі на вул. Йорданській, 1-9;
- Печерському районі на вул. К. Білокур;
- Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі на вул. Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янському районі на просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
- Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.
7 травня (неділя) у:
- Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
- Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79;
- Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.