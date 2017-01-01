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    Жителі Києва, які на свята не виїхали з міста, мають унікальну можливість придбати свіжі продукти (адреси)

    • Сьогодні, 16:48
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    Ярмарок у Києві
    Фото: Станіслав Груздєв
    Ярмарок у Києві

    6-7 травня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

    З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції в столиці буде проведено традиційні сільськогосподарські ярмарки. Передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

    Так, ярмарки відбудуться:

    6 травня (субота) у:

    • Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
    • Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі на б-р Бучми, 2-10;
    • Оболонському районі на вул. Йорданській, 1-9;
    • Печерському районі на вул. К. Білокур;
    • Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі на вул. Григоровича-Барського, 7;
    • Солом’янському районі на просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
    • Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

    7 травня (неділя) у:

    • Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
    • Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.
    продукти ярмарка
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