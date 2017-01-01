Метро на Виноградар обійдеться Києву в 5 млрд грн

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Будівництво ділянки лінії метро на Виноградар обійдеться бюджету Києва приблизно в 5 млрд грн.

Про це в коментарі розповів заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

«Запропоновано 3 варіанти трасування лінії. Після експертизи проект буде переданий в КМДА для розгляду і подальшого завершення проектних робіт» - йдеться в повідомленні.

За його словами, термін будівництва становить 36 місяців, з моменту початку робіт, а орієнтовна довжина лінії - 4,8 км.

Джерело: 44.ua