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    Метро на Виноградар обійдеться Києву в 5 млрд грн

    • Сьогодні, 16:19
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    Будівництво ділянки лінії метро на Виноградар обійдеться бюджету Києва приблизно в 5 млрд грн.

    Про це в коментарі розповів заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

    «Запропоновано 3 варіанти трасування лінії. Після експертизи проект буде переданий в КМДА для розгляду і подальшого завершення проектних робіт» - йдеться в повідомленні.

    За його словами, термін будівництва становить 36 місяців, з моменту початку робіт, а орієнтовна довжина лінії - 4,8 км.

    Джерело: 44.ua

    метро
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