Міст Метро може обвалитись будь-якої миті. Розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно із висновками обстеження, проведеного у 2008 році, столичний міст Метро, який з’єднує лівий і правий берег Києва, може обвалитись будь-якої миті. Причому, руйнування конструкції буде «раптовим та непередбачуваним».

Після обвалу столичного шляхопроводу на Шулявця фахівці з’ясували: «втомились» чи не усі мости Києва, а найбільше – міст Метро, який з’єднує лівий і правий береги Києва. Тож, якщо впаде й він, транспорт столиці просто зупиниться, адже по ньому щодня їздять тисячі людей. У той час, як висновок останнього технічного звіту про його обстеження просто лякає – «руйнування конструкції буде раптовим і непередбачуваним».

Тим часом інженер Едгар Годік, який свого часу працював у бригаді, що проектувала міст Метро, оглянувши споруду, був просто шокований. Адже конструкцію руйнувала вода.

«Бетон випуклий, значить туди потрапляла вода. Адже коли арматура іржавіє, вона збільшується в об’ємі і виштовхує бетон. Останнє обстеження було зроблене у 2008 році. З’ясувалося, що пучки, які є у шві блоків проїжджої частини, кородують», – розповів Едгар Годік.

Мосту потрібен негайний ремонт. Та у КМДА переконані, що міст Метро цілком придатний до експлуатації.

«Насправді, там не так вже й давно проводили реконструкцію. Це було десь п’ять чи сім років тому», – каже головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту містобудування та архітектури КМДА Віктор Петрук.

Проте Едгар Годік зазначає: ремонт, про який розповідає чиновник, аж ніяк не вплинув на покращення самої конструкції.

«Бачу, що там накладений шар штукатурки та зроблені кути. Однак усі ці ремонтні роботи проводились лише на тротуарних боках», – запевняє Годік.

У свою чергу інший проектувальник мосту Георгій Росновський наполягає: споруда не придатна до експлуатації уже протягом п’ятнадцяти років.

«Там недозволене пересування тяжких автомобілів. Уже давно результати дослідів говорили про те, що вся ця конструкція може раптово впасти у будь-який момент», – наголошує Росновський.

Та й сам очільник міста визнає: міст все ж потрібно ремонтувати.

«Після того, як сталась ситуація на Шулявському мостовому переході, я дав завдання вивчити усі інфраструктурні об’єкти. На жаль, стан мосту Метро незадовільний», – зізнався Кличко.

У свою чергу, заступник голови КМДА Ілля Сагайдак зазначає: потрібно кардинально міняти саму систему підходу до інфраструктурних об’єктів. Мовляв, підприємства, які є спадком радянської системи, уже віджили своє.

«Наприклад, я був одним із противників того, щоб залишалась структура «Київавтодору». Краще було б передати це в приватні руки комерційної обслуговуючої компанії. Адже при роботі приватної компанії вас не хвилює, чим латали асфальт. А якщо, скажімо, сніг не прибирали протягом двох годин, є штрафні санкції», – вважає Сагайдак.

Та у будь-якому разі громада повинна робити наголос на проблемі, а владі слід прислухатись до думки людей.

Джерело: zik.ua