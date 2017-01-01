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    Московські попи пообіцяли проклясти українців, які виступатимуть проти будівництва храму у Білій Церкві

    • Сьогодні, 11:13
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    Московський патріархат в Україні
    Фото: Станіслав Груздєв
    Московський патріархат в Україні

    У Білій Церкві православні Московського патріархату намагаються збудувати черговий храм

    На Київщині, у Білій Церкві, жителі міста та активісти виступили проти будівництва церкви Московського патріархату.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Білоцерківської міськрайонної організації ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Костянтин Климчук.

    «Як там у фільмі? «Да ты, я вижу, не уймешься?!!» – написав Климчук.

    Також він зазначає, що місцеві жителі скаржаться, що церковники обіцяли їх проклясти, якщо вони протестуватимуть проти забудови.

    «Московський патріархат намагається збудувати черговий храм. Навпроти «Звитяги», яка мала б виховувати українських патріотів», – додає Костянтин Климчук.

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    Московські попи пообіцяли проклясти українців, які виступатимуть проти будівництва храму у Білій Церкві
    Московські попи пообіцяли проклясти українців, які виступатимуть проти будівництва храму у Білій Церкві
    Московські попи пообіцяли проклясти українців, які виступатимуть проти будівництва храму у Білій Церкві

    церква соціум релігія Київщина активісти православна церква
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