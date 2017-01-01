Московські попи пообіцяли проклясти українців, які виступатимуть проти будівництва храму у Білій Церкві

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Фото: Станіслав Груздєв Московський патріархат в Україні

У Білій Церкві православні Московського патріархату намагаються збудувати черговий храм

На Київщині, у Білій Церкві, жителі міста та активісти виступили проти будівництва церкви Московського патріархату.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Білоцерківської міськрайонної організації ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Костянтин Климчук.

«Як там у фільмі? «Да ты, я вижу, не уймешься?!!» – написав Климчук.

Також він зазначає, що місцеві жителі скаржаться, що церковники обіцяли їх проклясти, якщо вони протестуватимуть проти забудови.

«Московський патріархат намагається збудувати черговий храм. Навпроти «Звитяги», яка мала б виховувати українських патріотів», – додає Костянтин Климчук.