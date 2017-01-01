Московські попи пообіцяли проклясти українців, які виступатимуть проти будівництва храму у Білій Церкві
- Сьогодні, 11:13
-
Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв
Московський патріархат в Україні
У Білій Церкві православні Московського патріархату намагаються збудувати черговий храм
На Київщині, у Білій Церкві, жителі міста та активісти виступили проти будівництва церкви Московського патріархату.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Білоцерківської міськрайонної організації ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Костянтин Климчук.
«Як там у фільмі? «Да ты, я вижу, не уймешься?!!» – написав Климчук.
Також він зазначає, що місцеві жителі скаржаться, що церковники обіцяли їх проклясти, якщо вони протестуватимуть проти забудови.
«Московський патріархат намагається збудувати черговий храм. Навпроти «Звитяги», яка мала б виховувати українських патріотів», – додає Костянтин Климчук.