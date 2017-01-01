На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
- Сьогодні, 00:23
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Смертельна ДТП на Бориспільському шосе
У Києві п'яний водій не впорався з керуванням.
Смертельна ДТП сталась в Дарницькому районі на Бориспільському шосе в напрямку Києва. Автомобіль Mitsubishi на шаленій швидкості протаранив відбійник. В наслідок чого перекинувся на бік.
Зі слів поліції, нетверезий водій підібрав двох попутників і на дорозі не впорався з керуванням. В наслідок аварії загинула дівчина 1998 року народження.
При проходженні водієм драгера він показав 1,5 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.
Джерело: Еспресо ТВ