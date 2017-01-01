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    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина

    • Сьогодні, 00:23
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    <p>Смертельна ДТП на&nbsp;Бориспільському шосе</p>

    Смертельна ДТП на Бориспільському шосе

    У Києві п'яний водій не впорався з керуванням.

    Смертельна ДТП сталась в Дарницькому районі на Бориспільському шосе в напрямку Києва. Автомобіль Mitsubishi на шаленій швидкості протаранив відбійник. В наслідок чого перекинувся на бік.

    Зі слів поліції, нетверезий водій підібрав двох попутників  і на дорозі не впорався з керуванням. В наслідок аварії загинула дівчина 1998 року народження.

    При проходженні водієм драгера він показав 1,5 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.

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    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина
    На Бориспільському шосе п'яний водій влаштував ДТП. Загинула 19-річна дівчина

    Джерело: Еспресо ТВ

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