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    На бульварі Шевченка перекинутий Mercedes заблокував рух транспорту

    • Сьогодні, 09:39
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    Ранкова ДТП у Києві

    Вранці, 27 березня 2017 року, в центрі столиці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    На бульварі Тараса Шевченка, на перехресті з вулицею Сімона Петлюри, через зіткнення автомобілів перекинувся Mercedes.

    На місці ДТП працює патруль поліції.

    Аварії спровокувала затор від проспекту Перемоги і Центрального залізничного вокзалу в напрямку Бесарабської площі.

    Більш детальної інформації про інцидент поки немає.

    Джерело: dtp.kiev.uа

    ДТП Київ
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