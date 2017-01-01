На бульварі Шевченка перекинутий Mercedes заблокував рух транспорту
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Ранкова ДТП у Києві
Вранці, 27 березня 2017 року, в центрі столиці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
На бульварі Тараса Шевченка, на перехресті з вулицею Сімона Петлюри, через зіткнення автомобілів перекинувся Mercedes.
На місці ДТП працює патруль поліції.
Аварії спровокувала затор від проспекту Перемоги і Центрального залізничного вокзалу в напрямку Бесарабської площі.
Більш детальної інформації про інцидент поки немає.
Джерело: dtp.kiev.uа