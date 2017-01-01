На центральній вулиці Києва відновлено рух транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хрещатик

Рух автомобілів вулицею Хрещатик повністю відновлено

З 17 травня 2017 року центральна вулиця Києва, Хрещатик, знову повністю відкрита для проїзду автомобілів.

Звертаємося до киян із проханням бути уважними та перетинати проїжджу частину тільки в дозволених для цього місцях – підземними або пішохідними переходами.

Нагадаємо також, що на примиканні вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Хрещатик працює тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором.