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    На центральній вулиці Києва відновлено рух транспорту

    • Сьогодні, 13:37
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    Хрещатик
    Хрещатик

    Рух автомобілів вулицею Хрещатик повністю відновлено

    З 17 травня 2017 року центральна вулиця Києва, Хрещатик, знову повністю відкрита для проїзду автомобілів.

    Звертаємося до киян із проханням бути уважними та перетинати проїжджу частину тільки в дозволених для цього місцях – підземними або пішохідними переходами.

    Нагадаємо також, що на примиканні вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Хрещатик працює тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором.

    Київ благоустрій
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