На Київщині 130 га землі передадуть учасникам АТО
- Сьогодні, 13:38
-
Розсилка
Земельні ділянки надаються для ведення особистого селянського господарства та індивідуального садівництва
26 квітня, розглянувши клопотання голови Київської обласної державної адміністрації, президія Національної академії аграрних наук України ухвалила Постанову про надання згоди на вилучення земельних ділянок Державного підприємства «Експериментальна база «Олександрія» Інституту захисту рослин НААН» з метою забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства та індивідуального садівництва.
Про це інформує прес-служба Київської обласної адміністрації, повідомляє «Главком».
Відтак, з Державного підприємства буде вилучено земельні ділянки площею понад 130 га в межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району.