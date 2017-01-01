На Київщині чоловік вдавився шматком м’яса

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До жителів Переяслава-Хмельницького «швидка» виїжджала 73 рази, а до селян – 29 разів

Як повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Переяслав-хмельницької станції екстреної медичної допомоги Володимир Чирка, протягом останніх чотирьох днів на службу «103» надійшов 91 екстрений і 11 невідкладних викликів.

У суботу, 18 лютого, до хірургічного відділення зі стороннім тілом у стравоході привезли 69-річного жителя Дем’янець. Він вдавився шматком м’яса. Дістати його в нашому медзакладі не вдалося, тому його негайно госпіталізували до обласної лікарні.

Вранці цього ж дня у парку поблизу міської п’ятої школи від серцевого нападу помер 74-річний переяславець. Йому стало зле, коли він їхав велосипедом. Раптову смерть зафіксувала бригада екстреної допомоги, яка прибула на виклик за лічені хвилини, але вже нічим допомогти не могла. За життя померлий страждав на серцево-судинні захворювання.