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    На Київщині чоловіка судитимуть за напад на журналіста

    • Сьогодні, 19:50
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    Справу направили до суду

    Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у жовтні минулого року, перешкоджаючи роботі журналісту та оператору інформаційного агентства, наніс кулаком два удари в обличчя журналісту.
    Медійники знімали сюжет поблизу озера в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, де здійснювався  видобуток корисних копалин.
     
    Чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345-1 (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності) КК України.
     
    Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
    Джерело: Магнолія ТВ
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