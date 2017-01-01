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    На Київщині поїзд на смерть збив чоловіка

    • Сьогодні, 15:57
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    Чоловік помер під час транспортування до лікарні

    У Броварському районі місцевий житель переходив залізничну колію. Під час руху його збив потяг та відрізав ногу. Потерпілого побачив машиніст наступної електрички, яка їхала цим шляхом.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Після зупинки транспорту 27-річному чоловіку надали першу медичну допомогу та помістили у вагон електропотягу для транспортування в медичний заклад.

    Коли потяг дістався Броварського вокзалу, медики діагностували смерть потерпілого.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту). Всі обставини трагедії з’ясовуються.

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