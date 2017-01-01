На Київщині поїзд на смерть збив чоловіка
- Сьогодні, 15:57
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Чоловік помер під час транспортування до лікарні
У Броварському районі місцевий житель переходив залізничну колію. Під час руху його збив потяг та відрізав ногу. Потерпілого побачив машиніст наступної електрички, яка їхала цим шляхом.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Після зупинки транспорту 27-річному чоловіку надали першу медичну допомогу та помістили у вагон електропотягу для транспортування в медичний заклад.
Коли потяг дістався Броварського вокзалу, медики діагностували смерть потерпілого.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту). Всі обставини трагедії з’ясовуються.