На Київщині поїзд на смерть збив чоловіка

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Чоловік помер під час транспортування до лікарні

У Броварському районі місцевий житель переходив залізничну колію. Під час руху його збив потяг та відрізав ногу. Потерпілого побачив машиніст наступної електрички, яка їхала цим шляхом.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Після зупинки транспорту 27-річному чоловіку надали першу медичну допомогу та помістили у вагон електропотягу для транспортування в медичний заклад.

Коли потяг дістався Броварського вокзалу, медики діагностували смерть потерпілого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту). Всі обставини трагедії з’ясовуються.